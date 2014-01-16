全球矿业：力拓2013年铁矿石产量创新高，力争提高产出以供应中国需求

分析师曾质疑是否有必要让市场上充斥更多铁矿石，但多数人承认，由于力拓的生产成本是众家矿商中最低，因此应可望安然度过任何逆势，全身而退。

基于政策，力拓未透露生产成本，不过外界估计其平均现金成本低至每吨26美元，据钢铁指数(Steel Index)公司编撰的数据，当前价格.IO62-CNI=SI为129.60美元。

力拓旗下Kennecott Utah铜业公司的2013年精炼铜产出年增19%，铜矿产量增加29%。

Kennecott宾汉峡谷铜矿去年4月主墙崩塌，造成相当于芮氏规模2.4级的震动。“矿坑主墙发生滑坡后，露天矿坑运作继续恢复，进展比原先预期要好，新建重型车辆进出道路完工进度超前，”力拓称。