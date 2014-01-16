金属期市：伦铜接近一周高位，实货供应短缺构成支撑

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透悉尼1月16日 -
上海期货交易所4月期铜合约 升0.6%报每吨51,870元人民币(8,600美元)。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，11月末至2013年底，美国经济继续以温和速度成长，一些地区料成长加速。
美国12月生产者物价创六个月来最大涨幅，因汽油价格强劲反弹，但鲜有迹象显示物价存在持续性压力。
力拓 周四公布其铁矿石和其他主要销往中国市场的矿产产量大幅增加。该公司旗下Kennecott Utah铜业公司精炼铜产量2013年增加19%，铜矿产量提高29%。
智利几个港口进行罢工，抑制该国金属和其他产品出口。智利是全球最大的铜生产国。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 石冠兰/张涛)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200