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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 10:21 BJT

金属期市：伦铜接近一周高位，实货供应短缺构成支撑

路透悉尼1月16日 -

上海期货交易所4月期铜合约 升0.6%报每吨51,870元人民币(8,600美元)。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，11月末至2013年底，美国经济继续以温和速度成长，一些地区料成长加速。

美国12月生产者物价创六个月来最大涨幅，因汽油价格强劲反弹，但鲜有迹象显示物价存在持续性压力。

力拓 周四公布其铁矿石和其他主要销往中国市场的矿产产量大幅增加。该公司旗下Kennecott Utah铜业公司精炼铜产量2013年增加19%，铜矿产量提高29%。

智利几个港口进行罢工，抑制该国金属和其他产品出口。智利是全球最大的铜生产国。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 石冠兰/张涛)
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