港报财经评论：春节望放水，A股料反弹--经济日报1月16日

春节望放水，A股料反弹 /余少文

中国内地去年12月社会融资规模和新增贷款都少过预期，反映中国在去年底收紧流动性，今年料维持这偏紧政策。但农历年将近，央行或按传统放水，A股有反弹空间。A股昨日低开后反覆向下，午后反弹，最后沪跌深微升。国企指数好一点，全日高开走低，收市仍升52点或0.5%，收报10,201点，成交额105亿人民币，只有50%主板H股随大市上升；而红筹指数升21点或0.5%，收报4,429点，成交额44亿港元。

人民银行公布去年金融数据，当中全年新增贷款8.89万亿人民币，较上年增长8%，而全年社会融资规模达17.29万亿人民币，按年升4%。如以12月数据作分析，12月新增贷款只有4,825亿人民币，是全年最少的月份，也是过去3年最少的12月；而同期社会融资规模只有1.23万亿人民币，跟11月持平，但较去年同期下跌24%，也跟过去2年12月社会融资规模急升走势不同，中国内地流动性紧张，也显示中国收紧信贷。当然，1至2月是央行传统放水月份，因为是农历年因素，故大市可望好小小，只是市场缺乏利好消息下，调整应未结束，投资者可继续耐心等待。但见到去年全年新增贷款占社会融资规模比例只有51%，委托贷款比例升至14.7%，信托贷款比重则为10.6%，比例都是有纪录最高；其中信托贷款高达1.84万亿人民币，按年升43%，委托贷款升近1倍至2.55万亿人民币。

委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票，视为银行表外业务，为影子银行的一部分，这比重占社会融资规模约30%，也是有纪录以来最高；其中12月上述表外业务占当时社会融资规模37.7%，是今年第二高，仅次于8月的45.4%。难怪中国高度关注影子银行问题，8月已出手干预。央行调查统计司司长盛松成昨日表示，要积极引导影子银行向好的方向发展，监控其风险；而中国内地媒体则引述知情人士指，银监会要求并表监控表外融资。至于M2如过去一样，到12月急降，去年降至13.6%，较11月下降0.6%，虽未达到年初的13%目标，但维持过去数年升幅反覆回落的走势，及反映中国在积极收紧流动性，是导致银行同业拆息去年下半年反覆上升的原因之一。