中国新债：国开行调整周五发债方案，增加一期三年固息债发行

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周四公告称，调整周五的新债发行方案，除原定的增发2007年第五期固息金融债外，另外还将增发今年第一期三年固息债，两期债发行总额至多110亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告显示，此次2007年第五期增发债首场招标量至多50亿元，首场招标结束后，发行人有权以数量招标的方式向承销团成员追加发行不超过10亿元的当期债券；今年第一期增发债发行上限为50亿元。
本次增发的2007年第五期固息金融债 为七年期固息债，剩余期限约三个月，按年付息，票面利率3.82%，兑付日为2014年4月24日。
2007年第五期增发债无承揽费和兑付手续费；2014年第一期增发债承揽费按认购债券面值计算，为0.05%，无兑付手续费。
具体发行条款如下：
2007年第五期增发债/2014年第一期增发债
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发行上限 至多60亿元(首场50亿元，可追加10亿元)/至多50亿元
期限/计息方式 07年第五期债为七年期(剩余期限约三个月)/固息
今年第一期债三年期/固息
招标时间 1月17日14:30-15:30(之后30分钟为07年第五期增发债追加投标时间)
招标方式 07年第五期增发债：单一价格(荷兰式)招标
2014年第一期增发债：多重价格(美国式)招标
缴款日 1月23日
起息日 2007年4月24日/2014年1月14日
分销期 1月20日-1月23日/1月22日-1月23日
上市日 1月28日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选(here) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200