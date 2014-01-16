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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 10:19 BJT

中国新债：国开行调整周五发债方案，增加一期三年固息债发行

路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周四公告称，调整周五的新债发行方案，除原定的增发2007年第五期固息金融债外，另外还将增发今年第一期三年固息债，两期债发行总额至多110亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告显示，此次2007年第五期增发债首场招标量至多50亿元，首场招标结束后，发行人有权以数量招标的方式向承销团成员追加发行不超过10亿元的当期债券；今年第一期增发债发行上限为50亿元。

本次增发的2007年第五期固息金融债 为七年期固息债，剩余期限约三个月，按年付息，票面利率3.82%，兑付日为2014年4月24日。

2007年第五期增发债无承揽费和兑付手续费；2014年第一期增发债承揽费按认购债券面值计算，为0.05%，无兑付手续费。

具体发行条款如下：

2007年第五期增发债/2014年第一期增发债

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发行上限 至多60亿元(首场50亿元，可追加10亿元)/至多50亿元

期限/计息方式 07年第五期债为七年期(剩余期限约三个月)/固息

今年第一期债三年期/固息

招标时间 1月17日14:30-15:30(之后30分钟为07年第五期增发债追加投标时间)

招标方式 07年第五期增发债：单一价格(荷兰式)招标

2014年第一期增发债：多重价格(美国式)招标

缴款日 1月23日

起息日 2007年4月24日/2014年1月14日

分销期 1月20日-1月23日/1月22日-1月23日

上市日 1月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选(here) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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