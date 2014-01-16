美国个股：微软考虑请爱立信CEO接班鲍尔墨--彭博

路透旧金山1月15日 - 彭博周三援引消息人士的话称，微软 正在考虑请爱立信(易利信,Ericsson) 执行长(CEO)Hans Vestberg，将其列为接替即将离任CEO鲍尔墨的可能人选。

彭博未报导微软是否已接触Vestberg。瑞典爱立信是全球最大的电信设备制造商之一。

他被列入考虑范围可能令很多华尔街人士感到意外。

分析师已讨论过潜在的候选人包括Satya Nadella和Tony Bates等微软内部人士，以及几位公司外部人士。但之前外部热门人选--福特汽车 CEO穆拉利声明不会加入微软之后，本月市场臆测又重新专注于内部人选。

路透未能立刻核实彭博的此篇报导，且未能马上联系上爱立信置评。

微软拒绝发表评论。一名公司知情人士表示，可能要到1月最后一周或2月才会任命新CEO。(完)