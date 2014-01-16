美国个股：微软考虑请爱立信CEO接班鲍尔墨--彭博

澳洲股市：收高，受金融股涨势支撑
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透旧金山1月15日 - 彭博周三援引消息人士的话称，微软 正在考虑请爱立信(易利信,Ericsson) 执行长(CEO)Hans Vestberg，将其列为接替即将离任CEO鲍尔墨的可能人选。
彭博未报导微软是否已接触Vestberg。瑞典爱立信是全球最大的电信设备制造商之一。
他被列入考虑范围可能令很多华尔街人士感到意外。
分析师已讨论过潜在的候选人包括Satya Nadella和Tony Bates等微软内部人士，以及几位公司外部人士。但之前外部热门人选--福特汽车 CEO穆拉利声明不会加入微软之后，本月市场臆测又重新专注于内部人选。
路透未能立刻核实彭博的此篇报导，且未能马上联系上爱立信置评。
微软拒绝发表评论。一名公司知情人士表示，可能要到1月最后一周或2月才会任命新CEO。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200
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