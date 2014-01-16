台湾货币市场： 尾牙令资金流动较大，中小银行续有拆入需求

重发 - 标题新闻：日本高田股价收盘跌停至412日圆，跌幅20%
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* 银行间短率大致平稳
* 〞尾牙〞使资金流动较大
* 大型银行续买短票，利率平稳
记者 高洁如
路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周四大致持平。今日是农历年前的〞尾牙〞，传统上不少企业在今日发放员工年终奖金，资金流动较大。受此影响，部分大型银行存款流入多，也造成中小型银行的资金需求偏大，拆入需求增加。
一些大型银行都说，今日进钱不少，而中小型银行则持续受到年前周转金偏低的影响，入市拆借。他们表示，农历年前银行库现增加、周转金偏少的情况，将至最快下周四一般民众可向银行提领新钞之后，即会慢慢缓解。
〞今天小额的个人、大老板都有进钱，蛮分散的。〞一家大型银行业交易员说。
他并表示，虽然中小型银行资金需求增加，拆借频繁，不过为免月底准备数字累积过大，还是会将多余资金请代理行交由央行吸收。
今日是农历12月16日的〞尾牙〞，虽然传统上不少企业在今日发放予员工年终奖金或红利，但也有不少企业会延后至过除夕前不久才发放。
本地时间11:47：
**台币兑美元 暂升1.44角报30.092。
**台股 走升0.29%，报8,627.22点；成交量 暂为842.61亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，略高于上日的0.386%。今日区间暂在0.295-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.38-0.42%，同上日。
**大型银行续买短票**
短票市场方面，票券商交易人士指出，为了筹措跨月的资金，买票、拆款都有承做，虽然今日中小型银行的资金并不多，买票相对不踊跃，但大型银行仍有余裕，令今日短票市场仍旧平稳充裕。
跨农历年的短票利率在0.61-0.62%，年内短天期的短票利率在0.58-0.60%，大致均稳于上日。
台湾央行周四存单到期金额3,969亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五央行存单到期金额947亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负250亿台币，累计超额准备为负1,926亿，加计前期1%的超额准备为负969亿台币。
**债券RP利率持平**
债券市场附买回(RP)利率周四持平，今日有大型寿险自货市抽离资金，使得市场分配略有不均，投信端多缺不一，惟市场资金仍相对宽裕，证券与票券商仍很快补平缺口。
一票券商交易员指出，今日包括投信与银行都有走钱，银行因换新钞致使可运用资金减少，不过并未让RP利率出现变化。
一证券商交易员则称，今日有少数投信面临赎回，不过也有人来要券，虽然农历年前陆续有公债及公司债要交割，不过应不致带动RP利率上扬。
另一证券商交易员也表示，今日虽是尾牙，不过没感觉资金偏紧，RP以到期续作为主，但来电找券的也不多。
台湾财政部将于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债351亿台币、29日预计发行20年公债300亿台币。21日则有98/1期公债本金到期，金额800亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，亦与上日相同。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，同于上日区间。(完) (集体采写 董永年; 审校 林高丽)
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路透4月27日 - 多数新兴亚币周四走软，因美国总统特朗普税改计划并未如预期那样提振投资者信心，风险人气依然脆弱。 交易员在欧洲央行今日稍后的政策会议之前亦保持谨慎。 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。但这没能令市场激动，因其并未提供如何在不增加联邦预算赤字的情况下减税的具体方案。 “近来冒险意愿促使大多数新兴亚币大涨，但我认为涨势过度，因全球经济和政治领域的风险仍很高，”Nordea Markets首席亚洲分析师Amy Yuan Zhuang表示。 投资者将关注欧洲央行会议，以寻找该央行是否会在未来几个月开始缩减货币刺激的线索。 “我们并不认为欧洲央行今天会采取什么措施，但当然，关于缩减刺激的任何潜在的基调变化，都利空亚币...”Amy说。 韩元 在新兴亚币中领跌，中断此前连六日的涨势。泰铢 走软至两周低点。 菲律宾披索 跌至近三周低位，台币自上日曾触及的两年半高点拉回。
路透台北4月27日 - 台湾股市周四微幅收高，第五日上扬。分析师表示，由于外资昨日大举汇入，今日料 仍继续在现货买超，但也因指数已经接近前波高位，限制了大盘的涨升动能。 台湾加权股价指数 收高0.04%，至9,860.62点；今日成交初值 为809.95亿台币，上交易 日修正后为1,033.40亿。 〞外资还没买完，等回补先前的减码部位后，要看还有没有持续买进。〞台新投顾协理黄文清说。 他表示，台股先前高位在9,976点，大盘经过连续几日反弹后已逐渐面临上方套牢区，除非有更大的利多 带领突破，否则指数在高档整理的格局尚难以改变。 黄文清指出，下周包括苹果 等重要企业将公布财报，台湾上市公司也将发布业绩，诸多变数有待 厘清下，预料指数难创新高。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,950点。 亚洲股市周四自近两年高位回落，期待已久的美国税改计划未能鼓舞投资者，不过全球增长的前景以及欧 洲政治风险的担忧消退，提振了市场人气。