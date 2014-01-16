《全球主要央行动态》--1月16日

以下所列为上周四下午至本周四(1月9日-1月16日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储周三发布褐皮书指出，在2013年11月底至年底期间，美国经济活动继续以温和的步幅扩张，部分地区预计成长加速。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，他支持持续缩减庞大的购债计画，并称若经济转强则有可能进行更大幅度的缩减 。

达拉斯联储总裁费希尔及费城联储总裁普洛瑟认为，美联储应该快速结束购债计划。费希尔并称将利用其投票权来支持削减购债，即便股市因此受创。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，其谨慎支持进一步缩减购债刺激计划，并警告称就业市场尚未完全复原，经济出现通胀下滑迹象。

总统奥巴马周五提名前以色列央行总裁费舍尔出任美联储副主席，并提名近期担任财政部国际事务次长的布雷纳德(Lael Brainard)出任美联储理事。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四表示，面对高失业率和通胀持续偏低的局面，美联储应该增强货币刺激，而非缩减。但他表示，联储在削减货币刺激政策时应小心谨慎，特别是在目前通胀率仍远低于联储2%目标的情况下。

据时代杂志周四发布的访谈，美联储候任主席叶伦表示，美国经济成长“有希望”在2014年加速并达到3%或以上的水准。而一直保持在较低水平的通胀率，也将升向央行的目标。

**欧洲**

欧洲央行周四维持主要利率于纪录低位0.25%，尽管欧元区物价疲软，加深通缩风险疑虑，央行仍按兵不动。欧洲央行极力强调，一旦欧元区通胀风险转变成通缩风险，或货币市场利率攀升威胁到该区脆弱的经济复苏，则会坚决采取行动。

英国央行周四维持货币政策不变，坚持将利率维持在纪录低位计划，直到英国经济扩大复苏范围。

欧洲央行(ECB)执委候任人选兼德国央行副总裁劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一发出强硬言论，她警告称低利率“并非没有风险”。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦周四表示，目前经济有望继续温和复苏，帮助消费者物价加快上涨。

日本和印度扩大本币兑美元的货币互换协议，规模从原先的150亿美元提高至500亿美元。该互换协议旨在因应两国在未来可能面临的短期流动性问题。

韩国央行预计2013年经济成长2.8%，与前次预估一致。该行并称，美国缩减QE、日圆波动及朝鲜问题对经济增长构成下行风险，目前经济成长面临的上行及下行风险相当。

**中国**

中国人民银行周五在2014年工作会议上指出，今年将继续实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模平稳适度增长；此外还将扩大人民币跨境使用。

**其他国家**

巴西央行周三决议连续第七次升息，以控制通胀飙升。指标利率(Selic rate)上调50个基点至10.50%，至两年来最高水准。

印尼央行周四维持指标政策利率于7.50%不变，符合市场预期，因印尼经济成长减速，且物价压力放缓。

秘鲁央行连续第二个月将利率维持在4%不变，因全球经济升温及通胀压力料降低。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

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全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......