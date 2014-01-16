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货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 11:33 BJT

《焦点》押注大宗商品需求回升，基金经理人盼望在2013年后苦尽甘来

Heiskanen还寄望全球经济成长加速会有助于需求，但供应面形势将更为复杂。他称，2013年投资者避开大宗商品的原因之一就是担心新供应即将投入使用，尤其是工业金属。

然而，价格持续低迷已促使矿企减产，并关闭不盈利的生产线。

对投资者而言，不幸的是，生产增速减慢的影响需要一些时间来传导。Heiskanen认为，“这不是2014年的真正主题，但我们现在可能比一年前更加接近底部。风险/回报比率更加倾向上行。”

就整体资产类别而言，Louie认为随着跨商品和跨资产相关性降低，形势正在好转。他称，“我们预计单个商品受到的基本面供求因素影响将大于宏观经济面。”

但如果价格回升，基本面也应该会更加利好。Heiskanen称，“总体来说，目前这个资产类别有点儿不讨喜。”

“一旦我们筑底，且看到这些市场前景有收紧可能，那么中期内大宗商品可以表现得很好。”(完) (编译 郑茵/孙茉莉/石冠兰 审校 高琦/王洋/许娜)
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