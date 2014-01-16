台湾债市：103/4登场殖利率开高，因标债不佳且美债走弱

路透台北1月16日 - 台湾五年公债103/4 周四发行前交易开高，惟随后略有压回。交易员表示，因受昨日同年期公债103/2标售不佳，且美债也走弱所致。

交易商指出，昨日国库罕见对五年券103/2截标，显示市场需求偏弱，令部分得标者承压，早盘略出现抛售压力。不过买盘也趁机接手，发行前交易殖利率因而开高走低。

交易商认为，国库署截标显示对发行成本相当在意，在此情形下，接下来标售的20年与五年公债，都有可能产生截标情形。此料将让交易商陷入两难，次级市场可能重演去年下半年多空退场的冷清格局。

“截标让空方操作更谨慎，多方也因需求不明产生问号。”一证券商交易员说。

台湾央行昨日标售103/2，得标利率为1.14%，此结果略高于市场预估的1.115-1.135%。交易商竞标部份公告发行额为400亿台币，实际发行额为351亿，投标倍数为1.70倍。

美国公债收益率周三攀升，因美国12月生产者物价指数录得六个月来最大单月升幅，引发市场预期，通胀可能开始攀升，并可能导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始升息的时间表提前。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10 ：1.66-1.68%

* 五年公债103/04发行前交易：1.15-1.17%

本地时间10:31时最新报价：

* 10年公债102/10：1.6710%，跌0.90基点