台湾债市：103/4登场殖利率开高，因标债不佳且美债走弱

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透台北1月16日 - 台湾五年公债103/4 周四发行前交易开高，惟随后略有压回。交易员表示，因受昨日同年期公债103/2标售不佳，且美债也走弱所致。
交易商指出，昨日国库罕见对五年券103/2截标，显示市场需求偏弱，令部分得标者承压，早盘略出现抛售压力。不过买盘也趁机接手，发行前交易殖利率因而开高走低。
交易商认为，国库署截标显示对发行成本相当在意，在此情形下，接下来标售的20年与五年公债，都有可能产生截标情形。此料将让交易商陷入两难，次级市场可能重演去年下半年多空退场的冷清格局。
“截标让空方操作更谨慎，多方也因需求不明产生问号。”一证券商交易员说。
台湾央行昨日标售103/2，得标利率为1.14%，此结果略高于市场预估的1.115-1.135%。交易商竞标部份公告发行额为400亿台币，实际发行额为351亿，投标倍数为1.70倍。
美国公债收益率周三攀升，因美国12月生产者物价指数录得六个月来最大单月升幅，引发市场预期，通胀可能开始攀升，并可能导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始升息的时间表提前。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10 ：1.66-1.68%
* 五年公债103/04发行前交易：1.15-1.17%
本地时间10:31时最新报价：
* 10年公债102/10：1.6710%，跌0.90基点
* 五年公债103/04发行前交易：1.1560%以下为最新相关报导链接：--《美债周四展望》公债收益率上扬，因通胀攀升引发提前升息臆测 --全球经济：IMF预计全球成长加速，但警告风险犹存 --美国经济：美联储褐皮书称经济活动继续以温和步幅扩张 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200