英国金融：英国央行在一年多以前就与主意交易商讨论过汇率设定--文件

重发 - 标题新闻：日本高田股价收盘跌停至412日圆，跌幅20%
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路透伦敦1月15日 - 路透依据“信息自由要求（Freedom of Information Request ）”所取得的消息显示，英国央行代表和主要投资银行的资深汇率交易员，在2012年4月已就设定汇率基准的过程进行了讨论，比监管机构对汇率操纵指控展开官方调查还早了一年多。
美国监管机构于周三突袭检查了花旗集团在伦敦的办公室，并且德意志银行对纽约数名交易员做出停职处分，可见有关操纵汇率的调查正在如火如荼的进行中。
伦敦外汇联合常务委员会下属的首席交易员组织于2012年4月23日的会议上有过讨论。该委员会隶属于英国央行，且由汇市主要业者的代表共同组成。
在该讨论过后18个月，英国金融市场行为监管局(FCA)才证实其对操纵指控展开调查，美国司法部则表示正对进行相关调查。
全球各地的监管机构都正在对外汇市场操纵案展开调查。这方面的调查已导致数名交易员离职、停职或遭到解雇。
“英国央行在那么久以前就已经知道此事，这很不寻常，”一位得知该会议的消息人士表示。
另一位消息人士表示，FCA也早在2012年便察觉这个问题。
英国央行和FCA周三均不愿置评，不过英国央行之前在声明稿中表示，4月会议纪录并没有显示关于汇率基准的实际或可能操纵的讨论。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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