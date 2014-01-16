英国金融：英国央行在一年多以前就与主意交易商讨论过汇率设定--文件

路透伦敦1月15日 - 路透依据“信息自由要求（Freedom of Information Request ）”所取得的消息显示，英国央行代表和主要投资银行的资深汇率交易员，在2012年4月已就设定汇率基准的过程进行了讨论，比监管机构对汇率操纵指控展开官方调查还早了一年多。

美国监管机构于周三突袭检查了花旗集团在伦敦的办公室，并且德意志银行对纽约数名交易员做出停职处分，可见有关操纵汇率的调查正在如火如荼的进行中。

伦敦外汇联合常务委员会下属的首席交易员组织于2012年4月23日的会议上有过讨论。该委员会隶属于英国央行，且由汇市主要业者的代表共同组成。

在该讨论过后18个月，英国金融市场行为监管局(FCA)才证实其对操纵指控展开调查，美国司法部则表示正对进行相关调查。

全球各地的监管机构都正在对外汇市场操纵案展开调查。这方面的调查已导致数名交易员离职、停职或遭到解雇。

“英国央行在那么久以前就已经知道此事，这很不寻常，”一位得知该会议的消息人士表示。

另一位消息人士表示，FCA也早在2012年便察觉这个问题。