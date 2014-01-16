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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 10:44 BJT

台湾股市：涨至29个月盘中高点，受美国利好数据激励

路透台北1月16日 - 台湾股市周四盘中上涨，攀升0.58%至2011年8月1日以来盘中高位，受海外持续利好数据激励。

开盘约一个小时后，加权股价指数 上涨49.88点，至8652.43点，追随亚洲和全球其他股市的涨势。上日台股上涨0.64%。

美国银行业的业绩好于预期，推动全球股市上涨。

多数主要类股都走高，半导体类指数 和电子类指数 涨幅居前，分别上涨1.34%和0.87%。

汽车类指数 和食品类指数 表现落后，分别下跌0.08%和0.13%。

全球晶圆代工龙头台积电 大涨1.9%，当地媒体称其主要客户已提前完成调整库存，可望使该公司受益。该公司今日盘后将公布第四季财报。(完)
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