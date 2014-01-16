台湾股市：涨至29个月盘中高点，受美国利好数据激励

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透台北1月16日 - 台湾股市周四盘中上涨，攀升0.58%至2011年8月1日以来盘中高位，受海外持续利好数据激励。
开盘约一个小时后，加权股价指数 上涨49.88点，至8652.43点，追随亚洲和全球其他股市的涨势。上日台股上涨0.64%。
美国银行业的业绩好于预期，推动全球股市上涨。
多数主要类股都走高，半导体类指数 和电子类指数 涨幅居前，分别上涨1.34%和0.87%。
汽车类指数 和食品类指数 表现落后，分别下跌0.08%和0.13%。
全球晶圆代工龙头台积电 大涨1.9%，当地媒体称其主要客户已提前完成调整库存，可望使该公司受益。该公司今日盘后将公布第四季财报。(完)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200