《焦点》澳洲就业意外减少唤醒降息可能，澳元大跌

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
澳洲最大的在线招聘网站SEEK报告显示，11月新增招聘广告数量强劲增长3.2%，创2011年4月来最大增幅。因此，新增招聘广告数量一年来首次超过新增申请人数。
另一个正面迹象是，增聘人手正变得越来越廉价。温和的薪资增幅以及生产率的改善使得9月实质单位劳工成本同比下滑了0.4%。
“劳动力需求不仅仅依赖产出增长，劳工成本也是因素之一，”澳洲联邦银行(CBA)资深分析师Michael Workman说。
“基于产出和劳工成本增长的劳动力需求指标暗示，未来一段时期，就业能够继续以每年1%左右的步伐增长。”
因此他预计失业率将在今年上半年达到近6%的峰值，这相比于其它多数发达国家，仍表现不错。(完) (编译 朱晓军/郑茵/杜明霞/侯向明； 审校 张涛/艾茂林/隋芬/李爽)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200