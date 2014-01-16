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货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 10:59 BJT

《焦点》澳洲就业意外减少唤醒降息可能，澳元大跌

澳洲最大的在线招聘网站SEEK报告显示，11月新增招聘广告数量强劲增长3.2%，创2011年4月来最大增幅。因此，新增招聘广告数量一年来首次超过新增申请人数。

另一个正面迹象是，增聘人手正变得越来越廉价。温和的薪资增幅以及生产率的改善使得9月实质单位劳工成本同比下滑了0.4%。

“劳动力需求不仅仅依赖产出增长，劳工成本也是因素之一，”澳洲联邦银行(CBA)资深分析师Michael Workman说。

“基于产出和劳工成本增长的劳动力需求指标暗示，未来一段时期，就业能够继续以每年1%左右的步伐增长。”

因此他预计失业率将在今年上半年达到近6%的峰值，这相比于其它多数发达国家，仍表现不错。(完) (编译 朱晓军/郑茵/杜明霞/侯向明； 审校 张涛/艾茂林/隋芬/李爽)
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