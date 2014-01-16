中国货币市场：主要回购利率继续小幅波动，然流动性收敛预期在逐步加温

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透北京1月16日 - 中国银行间市场主要期限质押式回购加权利率 周四继续小幅波动，不过资金供给在收敛。市场人士表示，税款缴纳的冲击尚未完全过去，随着下周中取现需求的进一步涌现，流动性收紧状况将进一步显现。
“今天资金还行，税款还在缴纳的过程中，跨春节的资金供给很少，七天以上的也不是特松。”北京一国有银行交易员称。
上海一大型银行交易员亦表示，资金供给如预期处在一个慢慢变紧的进程中，从其汇总的情况看，今天各期限资金供给总量都变少了，“越往后走越困难，除非央妈早点出手。”
上述北京交易员亦预计，从本周后段资金将现更明显收敛迹象，下周中随着现金需求的进一步凸显，从而会持续处于很紧的状况。
央行公开市场周四仍未进行任何操作，这意味着已经连续第三周空窗。考虑到没有正/逆回购以及央票等到期，本周公开市场既无资金投放亦无回笼。
北京时间10:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7735 2.7564 +1.71
七天 4.2356 4.0195 +21.61
14天 4.6923 4.5946 +9.77
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 6.8550 3.0150 +384.00
七天 4.9050 4.1000 +80.50
14天 7.5300 5.1000 +243.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200