中国货币市场：主要回购利率继续小幅波动，然流动性收敛预期在逐步加温

路透北京1月16日 - 中国银行间市场主要期限质押式回购加权利率 周四继续小幅波动，不过资金供给在收敛。市场人士表示，税款缴纳的冲击尚未完全过去，随着下周中取现需求的进一步涌现，流动性收紧状况将进一步显现。

“今天资金还行，税款还在缴纳的过程中，跨春节的资金供给很少，七天以上的也不是特松。”北京一国有银行交易员称。

上海一大型银行交易员亦表示，资金供给如预期处在一个慢慢变紧的进程中，从其汇总的情况看，今天各期限资金供给总量都变少了，“越往后走越困难，除非央妈早点出手。”

上述北京交易员亦预计，从本周后段资金将现更明显收敛迹象，下周中随着现金需求的进一步凸显，从而会持续处于很紧的状况。

央行公开市场周四仍未进行任何操作，这意味着已经连续第三周空窗。考虑到没有正/逆回购以及央票等到期，本周公开市场既无资金投放亦无回笼。

北京时间10:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7735 2.7564 +1.71

七天 4.2356 4.0195 +21.61

14天 4.6923 4.5946 +9.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.8550 3.0150 +384.00

七天 4.9050 4.1000 +80.50

14天 7.5300 5.1000 +243.00