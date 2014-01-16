《国际主要央行公开市场操作一览》--1月16日

路透北京1月16日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。美联储将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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1/15 买入公债 49.33 10/31/2018 - 09/30/2019

1/14 买入公债 13.90 02/15/2036 - 11/15/2043

1/13 买入通膨保值债券 12.36 01/15/2018 - 02/15/2043

1/10 买入公债 32.96 10/31/2019 - 12/31/2020

1/9 买入公债 8.24 11/15/2024 - 02/15/2031

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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1/15 隔夜逆回购 -467.52 0.03%

1/14 隔夜逆回购 -541.60 0.03%

1/13 隔夜逆回购 -604.70 0.03%

1/10 三天逆回购 -495.65 0.03%

1/9 隔夜逆回购 -512.00 0.03%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。美联储2013年12月18日宣布，自2014年1月起，将按每月350亿美元的进度购买MBS，2012年9月启动时为每月400亿美元。

其中，在2014年1月14日-2月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约180亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美联储周三发布褐皮书指出，在2013年11月底至年底期间，美国经济活动继续以温和的步幅扩张，部分地区预计成长加速。

--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，他支持持续缩减庞大的购债计画，并称若经济转强则有可能进行更大幅度的缩减 。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/14 七天期反向交易 947.374 0.25%(固定利率)

1/14 28天期反向交易 70.916 0.25%(固定利率)

1/14 七天期定期存款 -1,790 0.21%

《本周主要新闻》

--欧洲央行周四维持主要利率于纪录低位0.25%，尽管欧元区物价疲软，加深通缩风险疑虑，央行仍按兵不动。欧洲央行极力强调，一旦欧元区通胀风险转变成通缩风险，或货币市场利率攀升威胁到该区脆弱的经济复苏，则会坚决采取行动。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 105,340

上周三 110,160

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当期变化 -4,820

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周四表示，目前经济有望继续温和复苏，帮助消费者物价加快上涨。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,723.5亿台币存单，相较存单到期1,724亿台币，存单发行余额减0.5亿。

--台湾央行周二公布，共发行4,209亿台币存单，相较存单到期4,210.5亿台币，存单发行余额减1.5亿。