《国际主要央行公开市场操作一览》--1月16日

重发 - 标题新闻：日本高田股价收盘跌停至412日圆，跌幅20%
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路透北京1月16日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。美联储将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。
欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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1/15 买入公债 49.33 10/31/2018 - 09/30/2019
1/14 买入公债 13.90 02/15/2036 - 11/15/2043
1/13 买入通膨保值债券 12.36 01/15/2018 - 02/15/2043
1/10 买入公债 32.96 10/31/2019 - 12/31/2020
1/9 买入公债 8.24 11/15/2024 - 02/15/2031
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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1/15 隔夜逆回购 -467.52 0.03%
1/14 隔夜逆回购 -541.60 0.03%
1/13 隔夜逆回购 -604.70 0.03%
1/10 三天逆回购 -495.65 0.03%
1/9 隔夜逆回购 -512.00 0.03%
此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。美联储2013年12月18日宣布，自2014年1月起，将按每月350亿美元的进度购买MBS，2012年9月启动时为每月400亿美元。
其中，在2014年1月14日-2月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约180亿美元的机构债和机构抵押支持证券。
欲浏览MBS操作详情,请点选(here)
《本周主要新闻》
--美联储周三发布褐皮书指出，在2013年11月底至年底期间，美国经济活动继续以温和的步幅扩张，部分地区预计成长加速。
--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，他支持持续缩减庞大的购债计画，并称若经济转强则有可能进行更大幅度的缩减 。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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1/14 七天期反向交易 947.374 0.25%(固定利率)
1/14 28天期反向交易 70.916 0.25%(固定利率)
1/14 七天期定期存款 -1,790 0.21%
《本周主要新闻》
--欧洲央行周四维持主要利率于纪录低位0.25%，尽管欧元区物价疲软，加深通缩风险疑虑，央行仍按兵不动。欧洲央行极力强调，一旦欧元区通胀风险转变成通缩风险，或货币市场利率攀升威胁到该区脆弱的经济复苏，则会坚决采取行动。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 105,340
上周三 110,160
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当期变化 -4,820
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦周四表示，目前经济有望继续温和复苏，帮助消费者物价加快上涨。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，共发行1,723.5亿台币存单，相较存单到期1,724亿台币，存单发行余额减0.5亿。
--台湾央行周二公布，共发行4,209亿台币存单，相较存单到期4,210.5亿台币，存单发行余额减1.5亿。
--台湾央行周一公布，共发行6,307亿台币存单，相较存单到期6,204.2亿台币，存单发行余额增102.8亿。 (完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
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路透4月27日 - 多数新兴亚币周四走软，因美国总统特朗普税改计划并未如预期那样提振投资者信心，风险人气依然脆弱。 交易员在欧洲央行今日稍后的政策会议之前亦保持谨慎。 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。但这没能令市场激动，因其并未提供如何在不增加联邦预算赤字的情况下减税的具体方案。 “近来冒险意愿促使大多数新兴亚币大涨，但我认为涨势过度，因全球经济和政治领域的风险仍很高，”Nordea Markets首席亚洲分析师Amy Yuan Zhuang表示。 投资者将关注欧洲央行会议，以寻找该央行是否会在未来几个月开始缩减货币刺激的线索。 “我们并不认为欧洲央行今天会采取什么措施，但当然，关于缩减刺激的任何潜在的基调变化，都利空亚币...”Amy说。 韩元 在新兴亚币中领跌，中断此前连六日的涨势。泰铢 走软至两周低点。 菲律宾披索 跌至近三周低位，台币自上日曾触及的两年半高点拉回。
路透台北4月27日 - 台湾股市周四微幅收高，第五日上扬。分析师表示，由于外资昨日大举汇入，今日料 仍继续在现货买超，但也因指数已经接近前波高位，限制了大盘的涨升动能。 台湾加权股价指数 收高0.04%，至9,860.62点；今日成交初值 为809.95亿台币，上交易 日修正后为1,033.40亿。 〞外资还没买完，等回补先前的减码部位后，要看还有没有持续买进。〞台新投顾协理黄文清说。 他表示，台股先前高位在9,976点，大盘经过连续几日反弹后已逐渐面临上方套牢区，除非有更大的利多 带领突破，否则指数在高档整理的格局尚难以改变。 黄文清指出，下周包括苹果 等重要企业将公布财报，台湾上市公司也将发布业绩，诸多变数有待 厘清下，预料指数难创新高。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,950点。 亚洲股市周四自近两年高位回落，期待已久的美国税改计划未能鼓舞投资者，不过全球增长的前景以及欧 洲政治风险的担忧消退，提振了市场人气。