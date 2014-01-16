《全球汇市》美元回到非农数据公布前水准，澳元跌至三年半低点

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3616 1.3603 +0.10 -0.94 1.3745
美元/日圆 104.80 104.55 +0.24 -0.47 105.30
欧元/日圆 142.70 142.22 +0.34 -1.40 144.73
美元/瑞郎 0.9084 0.9082 +0.02 +1.75 0.8928
英镑/美元 1.6364 1.6368 -0.02 -1.16 1.6556
美元/加元 1.0941 1.0933 +0.07 +3.02 1.0620
澳元/美元 0.8811 0.8914 -1.16 -1.14 0.8913
新西兰元/美元 0.8321 0.8335 -0.17 +1.40 0.8206
澳元/日圆 92.340 93.170 -0.89 -1.61 93.850
新西兰元/日圆 87.200 87.140 +0.07 +0.91 86.410
英镑/日圆 171.49 171.13 +0.21 -1.63 174.33
澳元/新西兰元 1.0581 1.0686 -0.98 -2.46 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200