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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 11:01 BJT

《全球汇市》美元回到非农数据公布前水准，澳元跌至三年半低点

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3616 1.3603 +0.10 -0.94 1.3745

美元/日圆 104.80 104.55 +0.24 -0.47 105.30

欧元/日圆 142.70 142.22 +0.34 -1.40 144.73

美元/瑞郎 0.9084 0.9082 +0.02 +1.75 0.8928

英镑/美元 1.6364 1.6368 -0.02 -1.16 1.6556

美元/加元 1.0941 1.0933 +0.07 +3.02 1.0620

澳元/美元 0.8811 0.8914 -1.16 -1.14 0.8913

新西兰元/美元 0.8321 0.8335 -0.17 +1.40 0.8206

澳元/日圆 92.340 93.170 -0.89 -1.61 93.850

新西兰元/日圆 87.200 87.140 +0.07 +0.91 86.410

英镑/日圆 171.49 171.13 +0.21 -1.63 174.33

澳元/新西兰元 1.0581 1.0686 -0.98 -2.46 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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