韩国汇市：韩元兑美元小跌，美国乐观数据推高美元

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
美国纽约联邦储备银行制造业指数也升至20个月来高点，升高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年继续减码购债规模的可能。
“市场平静，既没有出口商、也没有境外投资人进行大笔押注，”一名汇市交易员说。
“目前要买韩元的话估价已高，而美元的强势则恐引来卖盘。”
三年期公债3月期货 上涨0.06点。
0225GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,063.8 1,062.7
日圆/韩元 10.1469/517 10.1626
韩国公债期货 * 105.67 105.61
韩国综合股价指数 1,958.06 1,953.28
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200