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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 11:00 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小跌，美国乐观数据推高美元

美国纽约联邦储备银行制造业指数也升至20个月来高点，升高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年继续减码购债规模的可能。

“市场平静，既没有出口商、也没有境外投资人进行大笔押注，”一名汇市交易员说。

“目前要买韩元的话估价已高，而美元的强势则恐引来卖盘。”

三年期公债3月期货 上涨0.06点。

0225GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,063.8 1,062.7

日圆/韩元 10.1469/517 10.1626

韩国公债期货 * 105.67 105.61

韩国综合股价指数 1,958.06 1,953.28

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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