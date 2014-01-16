中港个股：工商银行称不会为中诚诚至金开1号项目承担主要责任

重发 - 标题新闻：日本高田股价收盘跌停至412日圆，跌幅20%
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路透北京1月16日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 周四表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。
1月31日是中诚信托30亿元人民币矿产信托兑付的最后期限。此前有国内媒体报导称，中诚诚至金开1号项目将如期兑付，其中将会由工行承担主要责任，中诚信托承担部分责任。工行是该项目的资金托管和代销行。
“对此闻所未闻，完全不存在工行要为此承担主要责任这种情况。”工行有关部门负责人对路透说。
公开资料显示，中诚信托于2010年推出“2010年中诚·诚至金开1号集合信托计划”，截至2011年3月，两期信托共募集资金30.3亿元，主要用于“对山西振富能源集团有限公司进行股权投资，由振富能源公司将股权投资款用于煤矿收购价款、技改投入、洗煤厂建设、资源价款及受托人认可的其他支出。”但是，在2012年5月11日，振富集团副董事长王平彦因涉嫌非法吸收公众存款罪，在立案当天即被刑拘。 对此，中诚信托紧急发布了一则《2010年中诚-诚至金开1号集合信托计划临时报告（一）》。其中指出：“振富集团及其关联公司于本年度第二季度新增三宗诉讼案件，经查均因账外民间融资所引发。受托人对此异常现象高度重视，委派专人进行核查并迅速采取紧急措施，以控制风险，保护投资者利益。” 据中诚信托的调查发现，振富集团实际共欠民间债权人29亿元高利贷本金，加上中诚信托的30亿元，集团大约负债59亿多元。（完） (发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)
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路透4月27日 - 多数新兴亚币周四走软，因美国总统特朗普税改计划并未如预期那样提振投资者信心，风险人气依然脆弱。 交易员在欧洲央行今日稍后的政策会议之前亦保持谨慎。 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。但这没能令市场激动，因其并未提供如何在不增加联邦预算赤字的情况下减税的具体方案。 “近来冒险意愿促使大多数新兴亚币大涨，但我认为涨势过度，因全球经济和政治领域的风险仍很高，”Nordea Markets首席亚洲分析师Amy Yuan Zhuang表示。 投资者将关注欧洲央行会议，以寻找该央行是否会在未来几个月开始缩减货币刺激的线索。 “我们并不认为欧洲央行今天会采取什么措施，但当然，关于缩减刺激的任何潜在的基调变化，都利空亚币...”Amy说。 韩元 在新兴亚币中领跌，中断此前连六日的涨势。泰铢 走软至两周低点。 菲律宾披索 跌至近三周低位，台币自上日曾触及的两年半高点拉回。
路透台北4月27日 - 台湾股市周四微幅收高，第五日上扬。分析师表示，由于外资昨日大举汇入，今日料 仍继续在现货买超，但也因指数已经接近前波高位，限制了大盘的涨升动能。 台湾加权股价指数 收高0.04%，至9,860.62点；今日成交初值 为809.95亿台币，上交易 日修正后为1,033.40亿。 〞外资还没买完，等回补先前的减码部位后，要看还有没有持续买进。〞台新投顾协理黄文清说。 他表示，台股先前高位在9,976点，大盘经过连续几日反弹后已逐渐面临上方套牢区，除非有更大的利多 带领突破，否则指数在高档整理的格局尚难以改变。 黄文清指出，下周包括苹果 等重要企业将公布财报，台湾上市公司也将发布业绩，诸多变数有待 厘清下，预料指数难创新高。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,950点。 亚洲股市周四自近两年高位回落，期待已久的美国税改计划未能鼓舞投资者，不过全球增长的前景以及欧 洲政治风险的担忧消退，提振了市场人气。