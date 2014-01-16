韩国股市：韩股早盘触及一周高点，投资者关注财报季表现

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透首尔1月16日 - 韩国股市周四早盘小升到一周高点，因利好的美国经济数据帮助缓解了投资者对这个全球最大经济体成长前景的忧虑，不过鉴于财报季即将大幅展开，韩股买兴仍然受限。
0218GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报1,959.06点，稍早曾触及1,965.27点的日高，此亦为1月8日以来的最高位。
“强劲数据表明美国经济情况改善，确保这股动能将引领新兴市场走高，”SK证券的分析师Ko Seung-hee表示，“不过，买卖数量都有限，因投资者还要再看看企业财报的表现。”
食品和饮料类股票上涨，因在下周财报季全面展开以前，投资者转进防御类股票。（完）
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200