韩国股市：韩股早盘触及一周高点，投资者关注财报季表现

路透首尔1月16日 - 韩国股市周四早盘小升到一周高点，因利好的美国经济数据帮助缓解了投资者对这个全球最大经济体成长前景的忧虑，不过鉴于财报季即将大幅展开，韩股买兴仍然受限。

0218GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报1,959.06点，稍早曾触及1,965.27点的日高，此亦为1月8日以来的最高位。

“强劲数据表明美国经济情况改善，确保这股动能将引领新兴市场走高，”SK证券的分析师Ko Seung-hee表示，“不过，买卖数量都有限，因投资者还要再看看企业财报的表现。”