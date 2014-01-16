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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 12:13 BJT

中国债市动态：现券收益率下滑幅度有限，预期谨慎机构多观望

路透上海1月16日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率走势略有下滑，但幅度有限。市场人士表示，短期来看资金面虽然仍较为宽松，但未来流动性变化以及一级市场新债发行状况仍不确定，因此机构交投积极性有限。

“下行幅度小了，昨天是最大的；买盘的量不多的，国债表现相对好点，”华南一银行交易员称。

“市场心态还是比较谨慎的，先看看再说吧。”上海另一交易员表示，昨天的市场行情与资金面宽松以及一级新债发行量偏少有关系，所以并不代表现券整体趋势。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，债市年初可能在大行配置需求和监管指标达标（系统重要性银行指标公布指引），以及风险偏好调整（与信用市场有关）的影响下，有些许回暖的可能，但在当前的市场环境下不可能形成趋势。

“因此，左右现券市场的只能是小规模的配置需求和资金面的松紧情况，”他称。

至于IRS（利率互换）走势，广发银行交易员吴思捷认为，IRS反弹的比较快，今天回购定盘利率水平上来了，回购利率一年期品种repo 1Y最高反弹到5.00%。

银行间市场主要期限质押式回购加权利率 周四继续小幅波动，不过资金供给在收敛。市场人士表示，税款缴纳的冲击尚未完全过去，随着下周中取现需求的进一步涌现，流动性收紧状况将进一步显现。

剩余期限约6.76年的固息国债130020券 最新成交对应收益率在4.5215%，上日尾盘为4.5300%。

国债期货主力合约TF1403 早盘收报91.748元人民币，跌0.046元，或0.05%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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