中国债市动态：现券收益率下滑幅度有限，预期谨慎机构多观望

重发 - 标题新闻：日本高田股价收盘跌停至412日圆，跌幅20%
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路透上海1月16日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率走势略有下滑，但幅度有限。市场人士表示，短期来看资金面虽然仍较为宽松，但未来流动性变化以及一级市场新债发行状况仍不确定，因此机构交投积极性有限。
“下行幅度小了，昨天是最大的；买盘的量不多的，国债表现相对好点，”华南一银行交易员称。
“市场心态还是比较谨慎的，先看看再说吧。”上海另一交易员表示，昨天的市场行情与资金面宽松以及一级新债发行量偏少有关系，所以并不代表现券整体趋势。
东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，债市年初可能在大行配置需求和监管指标达标（系统重要性银行指标公布指引），以及风险偏好调整（与信用市场有关）的影响下，有些许回暖的可能，但在当前的市场环境下不可能形成趋势。
“因此，左右现券市场的只能是小规模的配置需求和资金面的松紧情况，”他称。
至于IRS（利率互换）走势，广发银行交易员吴思捷认为，IRS反弹的比较快，今天回购定盘利率水平上来了，回购利率一年期品种repo 1Y最高反弹到5.00%。
银行间市场主要期限质押式回购加权利率 周四继续小幅波动，不过资金供给在收敛。市场人士表示，税款缴纳的冲击尚未完全过去，随着下周中取现需求的进一步涌现，流动性收紧状况将进一步显现。
剩余期限约6.76年的固息国债130020券 最新成交对应收益率在4.5215%，上日尾盘为4.5300%。
国债期货主力合约TF1403 早盘收报91.748元人民币，跌0.046元，或0.05%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透4月27日 - 多数新兴亚币周四走软，因美国总统特朗普税改计划并未如预期那样提振投资者信心，风险人气依然脆弱。 交易员在欧洲央行今日稍后的政策会议之前亦保持谨慎。 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。但这没能令市场激动，因其并未提供如何在不增加联邦预算赤字的情况下减税的具体方案。 “近来冒险意愿促使大多数新兴亚币大涨，但我认为涨势过度，因全球经济和政治领域的风险仍很高，”Nordea Markets首席亚洲分析师Amy Yuan Zhuang表示。 投资者将关注欧洲央行会议，以寻找该央行是否会在未来几个月开始缩减货币刺激的线索。 “我们并不认为欧洲央行今天会采取什么措施，但当然，关于缩减刺激的任何潜在的基调变化，都利空亚币...”Amy说。 韩元 在新兴亚币中领跌，中断此前连六日的涨势。泰铢 走软至两周低点。 菲律宾披索 跌至近三周低位，台币自上日曾触及的两年半高点拉回。
路透台北4月27日 - 台湾股市周四微幅收高，第五日上扬。分析师表示，由于外资昨日大举汇入，今日料 仍继续在现货买超，但也因指数已经接近前波高位，限制了大盘的涨升动能。 台湾加权股价指数 收高0.04%，至9,860.62点；今日成交初值 为809.95亿台币，上交易 日修正后为1,033.40亿。 〞外资还没买完，等回补先前的减码部位后，要看还有没有持续买进。〞台新投顾协理黄文清说。 他表示，台股先前高位在9,976点，大盘经过连续几日反弹后已逐渐面临上方套牢区，除非有更大的利多 带领突破，否则指数在高档整理的格局尚难以改变。 黄文清指出，下周包括苹果 等重要企业将公布财报，台湾上市公司也将发布业绩，诸多变数有待 厘清下，预料指数难创新高。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,950点。 亚洲股市周四自近两年高位回落，期待已久的美国税改计划未能鼓舞投资者，不过全球增长的前景以及欧 洲政治风险的担忧消退，提振了市场人气。