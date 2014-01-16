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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 12:09 BJT

台湾债市：RP利率持平，寿险赎回令市场多缺不一

路透台北1月16日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持平，今日有大型寿险自货市抽离资金，使得市场分配略有不均，投信端多缺不一，惟市场资金仍相对宽裕，证券与票券商仍很快补平缺口。

一票券商交易员指出，今日包括投信与银行都有走钱，银行因换新钞致使可运用资金减少，不过并未让RP利率出现变化。

一证券商交易员则称，今日有少数投信面临赎回，不过也有人来要券，虽然农历年前陆续有公债及公司债要交割，不过应不致带动RP利率上扬。

另一证券商交易员也表示，今日虽是尾牙，不过没感觉资金偏紧，RP以到期续作为主，但来电找券的也不多。

台湾财政部将于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债351亿台币、29日预计发行20年公债300亿台币。21日则有98/1期公债本金到期，金额800亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，亦与上日相同。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，同于上日区间。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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