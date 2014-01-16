《热点透视》美国银行业绩捷报频传，但股价恐快涨过头

重发 - 标题新闻：日本高田股价收盘跌停至412日圆，跌幅20%
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撰稿 Antony Currie 编译 张明钧
路透纽约1月15日 - 美国银行 第四季获利34亿美元，显示这家资产规模在美国排行第二的银行鸿运当头。财富管理及全球银行两大业务营收双创新高，交易部门持盈保泰，不良抵押贷款方面则是有所改善。不过投资人热捧美银的程度看来快要过头。
过去一年内，由执行长莫尼汉(Brian Moynihan)掌舵的美国银行股价涨了五成，在大型银行股涨幅中仅次于摩根士丹利 。这使得美银股价较每股净值高出80%。表面上看来，其股价或许偏低。
然而当季普通股的回报年率不到10%，相当于许多银行的资本成本。这意味着股价应该相当贴近每股净值。
不过，美银核心获利表现要比富国银行 及摩根大通 来得好。根据花旗集团分析师的计算，两大竞争对手的税前暨拨备前获利下滑3%，反观莫尼汉主政下的美银则是成长10%。
但美银不是方方面面都光鲜亮丽，其第四季业绩大大倚赖偏低的税率。若用一般的税率30%、而非其所缴纳的10%计算，则其获利还要少掉五分之一，同时这也会让股东权益报酬率(ROE)降至不那么喜人的7.4%。
此外还有该行得为各项诉讼付出多少和解金的棘手问题。当中包括去年和摩根大通与美国监管机构签订的130亿美元和解。
诚然美银去年已经囤积了一些现金，包括在第四季的23亿美元。很难预测这是否足够支应任何支出。在这篇乌云笼罩，以及美国经济成长尚未迈开大步的情形下，美银股价看来没有特别遭到低估。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
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