更新版 1-中国数据：今年利用外资料平稳增长，外贸前景谨慎乐观--商务部

* 12月FDI连续第11个月保持正增长 * 全年FDI增速由负转正，服务业占比首次过半 * 预计2014年利用外资平稳发展 * 对外贸前景谨慎乐观，一季度仍有波动 (新增更多评论和细节) 路透北京1月16日 - 中国12月FDI同比连续第11个月保持正增长，去年利用外资总额同比亦由负转正。商 务部并预计，2014年利用外资料平稳发展，同时对外贸前景持谨慎乐观态度。 中国商务部周四公布，去年12月全国实际使用外资(FDI)金额120.8亿美元，同比增长3.3%（未含银行、证 券、保险领域数据），自2月以来增速持续为正值；2013年全年累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同 比增长5.25%，2012年时为下滑3.7%。 从分项数据来看，2013年服务业实际使用外资614.51亿美元，同比增长14.15%，在FDI总量中占比52.3%， 首次占比过半；制造业利用外资455.55亿美元，同比下降6.78%，占比为38.7%。 “对中国利用外资是有信心的，相信2014年利用外资的规模还将继续保持平稳发展，”商务部新闻发言人 沈丹阳在发布会上称，中国新一届政府积极推动各项改革的成效开始显现，有利于吸引外资。 他表示，2014年商务部将会加速推进外资管理体制改革，在扩大市场准入方面找准需要优先解决的瓶颈问 题，比如研究放宽外资在股权比例、经营范围、注册资本等方面的限制。 针对十八届三中全会提出要放宽外资投资准入的服务业，无论是“有序开放”的领域还是“放开”的领域 ，沈丹阳称，商务部都要研究明确具体的开放进度安排，“要使相关领域外资不仅进得来，更落得了地，扎得 了根，成长得起来。” 据联合国贸发会议的预测，全球直接投资仍将保持稳定，预计今年全球FDI的流量将会达到1.6万亿美元， 而且中国仍是2014年国际投资的首选地。 商务部数据还显示，2013年境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%；去 年为772.2亿美元，同比增长28.6%。 以下为过去一年中国月度实际利用外资额(亿美元)及同比变动(%) : 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 金 120.8 85 84.16 88.4 83.8 94.08 143.9 92.56 84.35 124.2 82.14 92.7 117 额 同 3.3 2.4 1.24 4.88 0.62 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 比 **外贸前景谨慎乐观** 中国2013年基本实现全年进出口增长8%的年度目标。如今全球经济保持复苏，带动外部需求改善，预计出 口有望延续企稳增长的势头。同时随着国内宏观经济继续向好，内生动力继续增长，进口预计也将持续增长。 “从大趋势上判断，我们对今年外贸的发展持谨慎乐观的态度，”沈丹阳表示，但由于受成本高企、资金 短缺、竞争加剧等因素的影响，再加上季节性因素和去年同期基数比较大的原因，“预计2014年一季度的进出 口数据仍有可能出现波动。” 他解释称，今年外贸要实现稳定发展，至少还是要攀越“三座大山”：即世界经济虽有回暖，但复苏态势 不稳；国内要素成本上升，中小出口企业尤为困难，以及国际竞争加剧导致产业和订单对外转移加快等。 中国2013年出口同比增长7.9%，进口同比增7.3%；贸易顺差累计为2,597.5亿美元，为历史第三高位，仅 次于2008年的顺差2,954亿美元和2007年的顺差2,622亿美元。 据沈丹阳透露，2013年中国面临的贸易摩擦形势并没有趋缓，全年共有19个国家地区对中国发起92件救济 调查，较2012年增长17.9%；其中反倾销调查有71起，反补贴调查有14起，保障措施有七起。 从目前数据来看，中国将连续18年成为遭遇反倾销调查最多的国家，连续八年遭遇反补贴调查最多的国家 。“总体来看，贸易摩擦（的出现）...有一定的必然性、长期性和复杂性，这种局面难以在短期内根本扭转 ，”沈丹阳称。（完） 欲览发布会详情，请点击商务部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)