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货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 12:48 BJT

泰国经济：财长称今年经济增长率将为约3%，低于之前预估的4.5%

路透曼谷1月16日 - 泰国财长Kittirat Na Ranong周四表示，今年经济增长可能达到3%左右，低于之前预估的4.5%，因政治紧张情势持续。

Kittirat Na Ranong对记者表示，动荡局势已经影响到制造业、出口、国内消费和旅游业。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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