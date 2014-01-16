中国并购：中信资本牵头的财团完成亚信联创的私有化收购

重发 - 标题新闻：日本高田股价收盘跌停至412日圆，跌幅20%
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路透上海1月16日 - 中国知名另类投资管理公司--中信资本控股公司周四宣布，中信资本与中国宽带资本和中信产业投资基金等组成的财团，已完成原在美国纳斯达克上市的亚信联创集团股份公司的私有化收购。
公司新闻稿称，此次私有化交易市值达9亿美元左右。这是中信资本参与的继分众传媒、华瑞集团等企业之后的第六个私有化交易项目，亦是迄今为止中国市值第二大的私有化交易。
亚信联创是中国领先的电信软件研究、解决方案咨询的服务供应商，2012年收益达5.479亿美元。去年5月，亚信联创与中信资本宣布已签署私有化协议，12月这项私有化协议获得中国商务批准，随着公司召开特别股东会议，通过了这项合并交易，原股东每股可兑换现金12美元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透4月27日 - 多数新兴亚币周四走软，因美国总统特朗普税改计划并未如预期那样提振投资者信心，风险人气依然脆弱。 交易员在欧洲央行今日稍后的政策会议之前亦保持谨慎。 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。但这没能令市场激动，因其并未提供如何在不增加联邦预算赤字的情况下减税的具体方案。 “近来冒险意愿促使大多数新兴亚币大涨，但我认为涨势过度，因全球经济和政治领域的风险仍很高，”Nordea Markets首席亚洲分析师Amy Yuan Zhuang表示。 投资者将关注欧洲央行会议，以寻找该央行是否会在未来几个月开始缩减货币刺激的线索。 “我们并不认为欧洲央行今天会采取什么措施，但当然，关于缩减刺激的任何潜在的基调变化，都利空亚币...”Amy说。 韩元 在新兴亚币中领跌，中断此前连六日的涨势。泰铢 走软至两周低点。 菲律宾披索 跌至近三周低位，台币自上日曾触及的两年半高点拉回。
路透台北4月27日 - 台湾股市周四微幅收高，第五日上扬。分析师表示，由于外资昨日大举汇入，今日料 仍继续在现货买超，但也因指数已经接近前波高位，限制了大盘的涨升动能。 台湾加权股价指数 收高0.04%，至9,860.62点；今日成交初值 为809.95亿台币，上交易 日修正后为1,033.40亿。 〞外资还没买完，等回补先前的减码部位后，要看还有没有持续买进。〞台新投顾协理黄文清说。 他表示，台股先前高位在9,976点，大盘经过连续几日反弹后已逐渐面临上方套牢区，除非有更大的利多 带领突破，否则指数在高档整理的格局尚难以改变。 黄文清指出，下周包括苹果 等重要企业将公布财报，台湾上市公司也将发布业绩，诸多变数有待 厘清下，预料指数难创新高。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,950点。 亚洲股市周四自近两年高位回落，期待已久的美国税改计划未能鼓舞投资者，不过全球增长的前景以及欧 洲政治风险的担忧消退，提振了市场人气。