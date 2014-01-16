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货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 13:46 BJT

日本经济：央行在季度报告中调高九个地区经济中五个的经济评估

路透东京1月16日 - 日本央行周四将九个地区经济中五个的评估较三个月前上调，凸显日本经济复苏正在扩大的观点。

“所有地区都报告称经济在复苏或温和复苏，反映出内需坚实，生产温和增长，就业和收入状况好转，”日央行在季度报告中称。

全部九个地区都使用“复苏”字眼来形容经济情况，这是日本央行2005年4月开始汇编该经济评估以来首见。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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