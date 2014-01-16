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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 12:48 BJT

中国汇市：人民币即期早盘走贬至一周新低，因中间价续走弱指引

* 人民币即期走贬，盘中跌至一周新低

* 中间价连续第二日走弱至一周低点

* 市场交易仍显谨慎

* 6.04将成为春节前强大阻力位

路透北京1月16日 - 人民币兑美元即期 周四早盘继续走贬，盘中一度触及一周来新低。因美国物价和地区制造业数据强劲继续支撑国际美元指数，顺势推动人民币中间价续走弱，而最近两天中间价的走弱幅度已基本抹平了自上周五以来的升幅，人民币汇价亦跟风走弱。

交易员称，今日市场成交还算活跃，但仍显谨慎，总体判断是跟随中间价而动，部分结汇盘隐而不动。根据最近几天中间价的表现，春节前人民币汇价料难以有明显升幅，6.04元将成为强大的阻力位。

“跟着中间价上了，大家已经看到了央行的威力，跟着中间价走就对了。...市场有一些结汇的flow，但总有人买。”一外资行交易员称。

北京时间12:32，人民币兑美元即期报6.0522元，盘中一度最低见6.0545元，为1月9日以来的最低点，上日收报6.0460元。今日人民币兑美元中间价 为6.1065元，亦为1月9日来最低，上日中间价为6.1005元。

交易员并指出，中资行在市场中若隐若现，人民币汇价只有跟随中间价而动，春节之前，如果没有很重大的事件影响，6.04元将成为监管层短期可容忍的最高汇价。

全球汇市，美元周四在亚洲早盘持坚，回升到了上周疲软非农就业数据出炉前的水准，因市场恢复对美国经济复苏的信心。澳元下滑至三年半低点，此前公布的国内就业数据十分黯淡。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1018/58，上日尾盘为6.103。

北京时间12:32，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0242/49元，上一交易日尾盘报6.0212元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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