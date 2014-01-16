中国汇市：人民币即期早盘走贬至一周新低，因中间价续走弱指引

重发 - 标题新闻：日本高田股价收盘跌停至412日圆，跌幅20%
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* 人民币即期走贬，盘中跌至一周新低
* 中间价连续第二日走弱至一周低点
* 市场交易仍显谨慎
* 6.04将成为春节前强大阻力位
路透北京1月16日 - 人民币兑美元即期 周四早盘继续走贬，盘中一度触及一周来新低。因美国物价和地区制造业数据强劲继续支撑国际美元指数，顺势推动人民币中间价续走弱，而最近两天中间价的走弱幅度已基本抹平了自上周五以来的升幅，人民币汇价亦跟风走弱。
交易员称，今日市场成交还算活跃，但仍显谨慎，总体判断是跟随中间价而动，部分结汇盘隐而不动。根据最近几天中间价的表现，春节前人民币汇价料难以有明显升幅，6.04元将成为强大的阻力位。
“跟着中间价上了，大家已经看到了央行的威力，跟着中间价走就对了。...市场有一些结汇的flow，但总有人买。”一外资行交易员称。
北京时间12:32，人民币兑美元即期报6.0522元，盘中一度最低见6.0545元，为1月9日以来的最低点，上日收报6.0460元。今日人民币兑美元中间价 为6.1065元，亦为1月9日来最低，上日中间价为6.1005元。
交易员并指出，中资行在市场中若隐若现，人民币汇价只有跟随中间价而动，春节之前，如果没有很重大的事件影响，6.04元将成为监管层短期可容忍的最高汇价。
全球汇市，美元周四在亚洲早盘持坚，回升到了上周疲软非农就业数据出炉前的水准，因市场恢复对美国经济复苏的信心。澳元下滑至三年半低点，此前公布的国内就业数据十分黯淡。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1018/58，上日尾盘为6.103。
北京时间12:32，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0242/49元，上一交易日尾盘报6.0212元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透4月27日 - 多数新兴亚币周四走软，因美国总统特朗普税改计划并未如预期那样提振投资者信心，风险人气依然脆弱。 交易员在欧洲央行今日稍后的政策会议之前亦保持谨慎。 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。但这没能令市场激动，因其并未提供如何在不增加联邦预算赤字的情况下减税的具体方案。 “近来冒险意愿促使大多数新兴亚币大涨，但我认为涨势过度，因全球经济和政治领域的风险仍很高，”Nordea Markets首席亚洲分析师Amy Yuan Zhuang表示。 投资者将关注欧洲央行会议，以寻找该央行是否会在未来几个月开始缩减货币刺激的线索。 “我们并不认为欧洲央行今天会采取什么措施，但当然，关于缩减刺激的任何潜在的基调变化，都利空亚币...”Amy说。 韩元 在新兴亚币中领跌，中断此前连六日的涨势。泰铢 走软至两周低点。 菲律宾披索 跌至近三周低位，台币自上日曾触及的两年半高点拉回。
路透台北4月27日 - 台湾股市周四微幅收高，第五日上扬。分析师表示，由于外资昨日大举汇入，今日料 仍继续在现货买超，但也因指数已经接近前波高位，限制了大盘的涨升动能。 台湾加权股价指数 收高0.04%，至9,860.62点；今日成交初值 为809.95亿台币，上交易 日修正后为1,033.40亿。 〞外资还没买完，等回补先前的减码部位后，要看还有没有持续买进。〞台新投顾协理黄文清说。 他表示，台股先前高位在9,976点，大盘经过连续几日反弹后已逐渐面临上方套牢区，除非有更大的利多 带领突破，否则指数在高档整理的格局尚难以改变。 黄文清指出，下周包括苹果 等重要企业将公布财报，台湾上市公司也将发布业绩，诸多变数有待 厘清下，预料指数难创新高。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,950点。 亚洲股市周四自近两年高位回落，期待已久的美国税改计划未能鼓舞投资者，不过全球增长的前景以及欧 洲政治风险的担忧消退，提振了市场人气。