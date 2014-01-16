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货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 13:17 BJT

日本经济：有必要提高消费税，但首先应克服通缩--首相顾问

路透东京1月16日 - 日本首相经济顾问本田悦朗周四表示，他不否认提高消费税的必要性，但首先要克服通缩及实现名义国内生产总值(GDP)增长。

本田悦朗还称，除非薪资以相同速度增长，否则日本不会实现可持续的2%的物价增幅。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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