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亚洲 | 2014年 1月 17日 星期五 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--1月17日****

路透1月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值       前值
    
    1月17日(五)
    0500  日本消费者信心指数                               12月          --         42.5 
    0745  法国预算收支(亿欧元)                             11月          --    赤字860.5
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                      12月        +0.1%       -0.1%
                             (较上年同期)                              -0.5%       -0.4%
    0930  英国零售销售(较前月)                             12月        +0.4%       +0.3%
                      (较上年同期)                                     +2.6%       +2.0% 
    1330  美国房屋开工年率(万户)                           12月         99.0       109.1
    1330  美国建筑许可年率(万户)                           12月        101.5       101.7
    1415  美国工业生产(较前月)                             12月        +0.3%       +1.1%        
          制造业产出(较前月)                                           +0.3%       +0.6%      
                     产能利用率                                        79.1%       79.0%  
    1455  美国路透/密西根大学消费者信心指数              1月初值        83.5        82.5
                              现况指数                                  98.5        98.6
                              预期指数                                  74.2        72.1
    1530  美国ECRI经济领先指标                        1月10日当周        --        133.4
    
    附：主要国家1月16日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值      预估值        
    1月16日(四)
    0001  英国RICS房价指数                                 12月           56          60        
  
    0030  澳洲就业人数(万人)                               12月     减少2.26    增加0.75    
              全职就业人数(万人)                                    减少3.16         --   
              就业参与率                                               64.6%       64.8%      
              失业率                                                    5.8%        5.8%        
    0700  德国CPI(较上月)                              12月终值        +0.4%       +0.4%      
             (较上年同期)                                              +1.4%       +1.4%    
    0700  德国HICP(较上月)                             12月终值        +0.5%       +0.5%       
              (较上年同期)                                             +1.2%       +1.2%     
    0900  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                     11月         7.12         --  
                全球贸易收支(亿欧元)                                   30.91         --   
    1000  欧元区HICP(较上月)                           12月终值        +0.3%       +0.3%       
                    (较上年同期)                                       +0.8%       +0.8%     
    1330  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  12月        +0.3%       +0.3%   
                                 (较上年同期)                          +1.5%       +1.5%      
                扣除食品和能源(较前月)                                 +0.1%       +0.1%       
                              (较上年同期)                             +1.7%       +1.7%     
    1330  美国实质所得                                     12月        -0.5%       -0.3%     
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)              1月11日当周         32.6        32.8        
  
              四周均值(万人)                                            33.5          --        
              续请失业金人数(万人)                   1月4日当周        303.0       284.8      
    1400  美国整体资本净流动(亿美元)                       11月    净流出166          --
    1500  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          1月           56          58        
  
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                    1月          9.4         8.6        
   
    1630  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                      12月        +0.3%          --   (完)
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