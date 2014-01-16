主要国家经济指标预测--1月17日****

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透1月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(五) 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 42.5 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字860.5 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.5% -0.4% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.6% +2.0% 1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 99.0 109.1 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 101.5 101.7 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.3% +1.1% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.6% 产能利用率 79.1% 79.0% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 83.5 82.5 现况指数 98.5 98.6 预期指数 74.2 72.1 1530 美国ECRI经济领先指标 1月10日当周 -- 133.4 附：主要国家1月16日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月16日(四) 0001 英国RICS房价指数 12月 56 60 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 减少2.26 增加0.75 全职就业人数(万人) 减少3.16 -- 就业参与率 64.6% 64.8% 失业率 5.8% 5.8% 0700 德国CPI(较上月) 12月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.4% 0700 德国HICP(较上月) 12月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 7.12 -- 全球贸易收支(亿欧元) 30.91 -- 1000 欧元区HICP(较上月) 12月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.5% 扣除食品和能源(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1330 美国实质所得 12月 -0.5% -0.3% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月11日当周 32.6 32.8 四周均值(万人) 33.5 -- 续请失业金人数(万人) 1月4日当周 303.0 284.8 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 净流出166 -- 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 56 58 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 9.4 8.6 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 +0.3% -- (完)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)