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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 13:36 BJT

印度评等：穆迪分析师称不会调降印度评级--彭博

路透1月16日 - 彭博社援引穆迪评级分析师Thomas Byrne的话称，不可调降印度评级。

穆迪给印度的评级是“Baa3”，评级展望为稳定。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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