中港个股：中兴通讯计划今年手机出货量超过6,000万部，较去年劲增2,000万部

重发 - 标题新闻：日本高田股价收盘跌停至412日圆，跌幅20%
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根据研究机构IDC和Gartner的第三季数据，中兴去年跌出全球前五大智能手机厂商榜单。中兴在电信设备和移动设备领域与同在深圳的华为 进行竞争。
在中国市场，中兴与三星电子 和苹果 竞争，本土制造商联想集团 、华为和私营企业小米亦是其竞争对手。中国是全球最大的手机市场，拥有逾10亿用户。(完) (编译 李春喜/王翔琼；审校 于春红)
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路透4月27日 - 多数新兴亚币周四走软，因美国总统特朗普税改计划并未如预期那样提振投资者信心，风险人气依然脆弱。 交易员在欧洲央行今日稍后的政策会议之前亦保持谨慎。 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。但这没能令市场激动，因其并未提供如何在不增加联邦预算赤字的情况下减税的具体方案。 “近来冒险意愿促使大多数新兴亚币大涨，但我认为涨势过度，因全球经济和政治领域的风险仍很高，”Nordea Markets首席亚洲分析师Amy Yuan Zhuang表示。 投资者将关注欧洲央行会议，以寻找该央行是否会在未来几个月开始缩减货币刺激的线索。 “我们并不认为欧洲央行今天会采取什么措施，但当然，关于缩减刺激的任何潜在的基调变化，都利空亚币...”Amy说。 韩元 在新兴亚币中领跌，中断此前连六日的涨势。泰铢 走软至两周低点。 菲律宾披索 跌至近三周低位，台币自上日曾触及的两年半高点拉回。
路透台北4月27日 - 台湾股市周四微幅收高，第五日上扬。分析师表示，由于外资昨日大举汇入，今日料 仍继续在现货买超，但也因指数已经接近前波高位，限制了大盘的涨升动能。 台湾加权股价指数 收高0.04%，至9,860.62点；今日成交初值 为809.95亿台币，上交易 日修正后为1,033.40亿。 〞外资还没买完，等回补先前的减码部位后，要看还有没有持续买进。〞台新投顾协理黄文清说。 他表示，台股先前高位在9,976点，大盘经过连续几日反弹后已逐渐面临上方套牢区，除非有更大的利多 带领突破，否则指数在高档整理的格局尚难以改变。 黄文清指出，下周包括苹果 等重要企业将公布财报，台湾上市公司也将发布业绩，诸多变数有待 厘清下，预料指数难创新高。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,950点。 亚洲股市周四自近两年高位回落，期待已久的美国税改计划未能鼓舞投资者，不过全球增长的前景以及欧 洲政治风险的担忧消退，提振了市场人气。