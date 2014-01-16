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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 13:55 BJT

中港个股：中兴通讯计划今年手机出货量超过6,000万部，较去年劲增2,000万部

根据研究机构IDC和Gartner的第三季数据，中兴去年跌出全球前五大智能手机厂商榜单。中兴在电信设备和移动设备领域与同在深圳的华为 进行竞争。

在中国市场，中兴与三星电子 和苹果 竞争，本土制造商联想集团 、华为和私营企业小米亦是其竞争对手。中国是全球最大的手机市场，拥有逾10亿用户。(完) (编译 李春喜/王翔琼；审校 于春红)
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