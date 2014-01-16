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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 13:42 BJT

澳洲股市：收高1.2%，受资源股涨势提振

路透悉尼1月16日 - 澳洲股市周四收高1.2%，由于产出数据较好，大型矿业股上涨，同时美国乐观的经济数据提振了世界银行对全球经济增长的预估。

澳洲S&P/ASX 200指数 涨63.7点，创下三周来最大单日涨幅，收报5,309.1点，周三收高0.6%。(完)
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