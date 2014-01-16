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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 14:20 BJT

韩国股市：创一周收盘高位，关注企业财报季

路透首尔1月16日 - 韩国股市周四小涨至一周收盘高位，因最新美国经济数据表明增长前景坚实；但在韩国企业财报季下周拉开帷幕之前，投资者暂不大举押注。

韩国股市综合股价指数(KOSPI) 收升0.2%至1,957.32点，创1月8日以来最高收位。

机构投资者逆转仓位，变为净买入456亿韩元的韩股；外资净买入52亿韩元韩股，中止四日卖超。(完)
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