韩国股市：创一周收盘高位，关注企业财报季

新兴汇市：多数新兴亚币走软，市场对特朗普税改计划反应平淡

路透4月27日 - 多数新兴亚币周四走软，因美国总统特朗普税改计划并未如预期那样提振投资者信心，风险人气依然脆弱。 交易员在欧洲央行今日稍后的政策会议之前亦保持谨慎。 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。但这没能令市场激动，因其并未提供如何在不增加联邦预算赤字的情况下减税的具体方案。 “近来冒险意愿促使大多数新兴亚币大涨，但我认为涨势过度，因全球经济和政治领域的风险仍很高，”Nordea Markets首席亚洲分析师Amy Yuan Zhuang表示。 投资者将关注欧洲央行会议，以寻找该央行是否会在未来几个月开始缩减货币刺激的线索。 “我们并不认为欧洲央行今天会采取什么措施，但当然，关于缩减刺激的任何潜在的基调变化，都利空亚币...”Amy说。 韩元 在新兴亚币中领跌，中断此前连六日的涨势。泰铢 走软至两周低点。 菲律宾披索 跌至近三周低位，台币自上日曾触及的两年半高点拉回。