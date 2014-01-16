更新版1-中国金融：工行否认为中诚信托项目担主要责任，能否打破刚性兑付存疑

* 中诚诚至金开1号项目能否如期兑付为2014年信托业“头号重案”

* 能否打破中国信托业刚性兑付的潜规则莫衷一是

* 工行称不会为中诚信托项目承担主要责任

* 分析人士料目前各方仍在激烈博弈

路透北京1月16日 - 中诚诚至金开1号项目是否能如期兑付，被视为2014年中国信托业的“头号重案”。针对媒体报道，该项目资金托管和代销行、以资产计全球最大银行--工商银行 周四明确表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。

业内分析人士表示，工行 此态度只是表示不会负主要责任，但并未进一步透露该项目到底如何处置。因此，对该事件是否会打破中国信托业刚性兑付的潜规则，或者仍有变通的方案，目前仍是雾里看花。

1月31日是中诚信托30亿元人民币矿产信托兑付的最后期限。此前有国内媒体报导称，中诚诚至金开1号项目将如期兑付，其中将会由工行承担主要责任，中诚信托承担部分责任。该款产品由工行山西分行推介，并由该行代销。

“对此闻所未闻，完全不存在工行要为此承担主要责任这种情况。”工行有关部门负责人对路透说。

国泰君安银行业分析师邱冠华在近期给客户的电话会议中称，这次很可能打破刚性兑付潜规则，工行和中诚信托只会按法律原则承担极为有限责任，监管部门也可能鼓励按市场规则处理本案以警示影子银行风险。

“利率市场化背景下连金融机构都可以倒，怎会轻易保一个非政府类信托产品呢？”他称。

有分析人士亦认为，监管部门将在规范治理基础上逐步允许金融机构按市场化原则处理一些信用违约案件，以示风险教育，这符合金融改革市场化大方向，特别是在存款保险制度和金融破产法即将出台的大趋势下，不再会力保个体不倒。

而中信证券 则坚定地认为，中诚信托将会兑付本金。因中诚信托的净资产还有100亿元，中诚诚至金开1号项目余额仅30多亿元，不兑付意味着中诚信托的牌照面临被摘掉。

**激烈的博弈**

中信证券并特别指出，依法律来说不应该承担兑付的工商银行，如果进行了兑付，那么实际上损坏了股东的利益，未来存在引起股民集体诉讼的可能性。

“现在一定是中诚信托、地方政府和工商银行三方在激烈的博弈阶段。但这事儿只能等放凉了，再处理。因为兑付不兑付都有问题。”一位银行业资深人士表示。

实际上中诚诚至金开1号项目的高等级投资人，主要是工行山西分行的私人银行客户。工行私人银行的有关人士对路透表示，虽然此项目是该行私人银行出售的产品，但现在一律由总行来做统一处理。而中诚信托的人则表示，该项目正在处理中，目前不能对外披露任何信息。

邱冠华认为，中国信用泡沫刺破的前期，恐慌情绪将占主导，风险溢价上升，利空银行股及市场；泡沫刺破后期，逐渐回归理性，无风险利率下降，利好银行股和市场。长远则有利于中国已被扭曲的信用风险定价体系的重建。

工行A股今日尾盘下跌1.16%，报3.42元；过去一个月该股累计下挫7%。

公开资料显示，中诚信托于2010年推出“2010年中诚·诚至金开1号集合信托计划”，截至2011年3月，两期信托共募集资金30.3亿元，主要用于“对山西振富能源集团有限公司进行股权投资，由振富能源公司将股权投资款用于煤矿收购价款、技改投入、洗煤厂建设、资源价款及受托人认可的其他支出。”但是，在2012年5月11日，振富集团副董事长王平彦因涉嫌非法吸收公众存款罪，在立案当天即被刑拘。

对此，中诚信托紧急发布了一则《2010年中诚-诚至金开1号集合信托计划临时报告（一）》。其中指出：“振富集团及其关联公司于本年度第二季度新增三宗诉讼案件，经查均因账外民间融资所引发。受托人对此异常现象高度重视，委派专人进行核查并迅速采取紧急措施，以控制风险，保护投资者利益。”

据中诚信托的调查发现，振富集团实际共欠民间债权人29亿元高利贷本金，加上中诚信托的30亿元，集团大约负债59亿多元。（完）