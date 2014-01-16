中国股市：沪综指震荡近收平，煤炭、有色类个股走势活跃

重发 - 标题新闻：日本高田股价收盘跌停至412日圆，跌幅20%
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路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周四近收平，煤炭、有色类个股走势活跃。分析师表示，今日周期性行业板块出现超跌反弹，但大盘整体以缩量震荡为主，料反弹空间有限，短期继续维持整理走势。
沪综指 收报2,023.701点，涨0.353点或0.02%，上证A股今日成交额627亿元人民币，上日为577亿元。
国都证券策略分析师肖世俊表示，近期新股发行暂告一段落，市场压力有所缓解，前期周期性行业板块超跌严重，存在短期反弹动力，但不具备持续性。
上证能源等权指数 今日收涨0.78%，走势强于大盘。吉恩镍业 涨停报收8.64元。
“主板反弹条件不是很好，上涨没量，估计力度很有限。只是心理上觉得2,000点不能跌破，否则信心丧失。”国信证券分析师闫莉认为。
对于陕西煤业IPO确定发行价和规模，肖世俊认为，此次投资陕西煤业的以战略投资者居多，短期并不会给大盘带来过大资金压力。
中国重启A股首次公开发行（IPO）以来最大IPO项目确定发行细节。陕西煤业股份有限公司周三晚间公告称，其最终发行量确定为10亿股；发行价为4元人民币/股，按2012年摊薄每股收益计算的发行市盈率6.23倍。
沪深300指数 收报2,211.844点，涨0.13%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,221.0点，涨0.25%，成交248,552手。(完)
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路透4月27日 - 多数新兴亚币周四走软，因美国总统特朗普税改计划并未如预期那样提振投资者信心，风险人气依然脆弱。 交易员在欧洲央行今日稍后的政策会议之前亦保持谨慎。 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。但这没能令市场激动，因其并未提供如何在不增加联邦预算赤字的情况下减税的具体方案。 “近来冒险意愿促使大多数新兴亚币大涨，但我认为涨势过度，因全球经济和政治领域的风险仍很高，”Nordea Markets首席亚洲分析师Amy Yuan Zhuang表示。 投资者将关注欧洲央行会议，以寻找该央行是否会在未来几个月开始缩减货币刺激的线索。 “我们并不认为欧洲央行今天会采取什么措施，但当然，关于缩减刺激的任何潜在的基调变化，都利空亚币...”Amy说。 韩元 在新兴亚币中领跌，中断此前连六日的涨势。泰铢 走软至两周低点。 菲律宾披索 跌至近三周低位，台币自上日曾触及的两年半高点拉回。
路透台北4月27日 - 台湾股市周四微幅收高，第五日上扬。分析师表示，由于外资昨日大举汇入，今日料 仍继续在现货买超，但也因指数已经接近前波高位，限制了大盘的涨升动能。 台湾加权股价指数 收高0.04%，至9,860.62点；今日成交初值 为809.95亿台币，上交易 日修正后为1,033.40亿。 〞外资还没买完，等回补先前的减码部位后，要看还有没有持续买进。〞台新投顾协理黄文清说。 他表示，台股先前高位在9,976点，大盘经过连续几日反弹后已逐渐面临上方套牢区，除非有更大的利多 带领突破，否则指数在高档整理的格局尚难以改变。 黄文清指出，下周包括苹果 等重要企业将公布财报，台湾上市公司也将发布业绩，诸多变数有待 厘清下，预料指数难创新高。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,950点。 亚洲股市周四自近两年高位回落，期待已久的美国税改计划未能鼓舞投资者，不过全球增长的前景以及欧 洲政治风险的担忧消退，提振了市场人气。