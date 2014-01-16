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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 14:58 BJT

日本股市：小幅收低，市场寻求美国经济的更多线索

他们并称，投资者想看到楼市数据等更多美国经济数据，以寻求美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策步伐的线索。

但一些股票逆势上扬。交易商指称，外资长期购买的Murata Manufacturing 和Nidec 分别扬升1.2%和2.4%。

东证股价指数 近平收，报1,294.39点。

JPX-Nikkei Index 400指数 持平于11,683.77点。(完)
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