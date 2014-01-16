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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 15:04 BJT

《汇市简讯》欧元/美元反弹，但上方有卖单环伺

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* 欧元/美元从1.3585反弹，最高至1.3628，从1.3630到1.3650有卖单环伺

* 停止单在1.3570下方，美国非农就业报告公布之前低点在1.3574

* 欧元/日圆买盘普现，欧元/澳元亦然，流动性还不错，扶助欧元/美元上升

* 到143.10有一些欧元/日圆卖盘，上方布有停止单。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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