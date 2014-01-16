中国期市：鸡蛋期货滚落至上市新低，禽流感阴影令消费信心受挫

路透上海1月16日 - 禽流感阴影挥之不去，中国期市多头“炒鸡蛋”的热情也随禽类消费信心一同受挫。上市仅两个月的大连鸡蛋期货周四收盘跌破3,800元关口，并创下挂牌以来的新低，随着春节备货期的过去，基本面愈发偏淡。
大商所鸡蛋主力1405合约 收低1.69%，报3,770元/500千克，较该合约去年11月末创下的4,196元的高位已下跌逾10%。
银河期货研发中心的胡香君表示，“尽管市场面对禽流感疫情并不像去年上半年那么恐慌，但鸡蛋消费确实受到了一定影响，加之每年春节前一段备货高峰之后都会出现一些下跌，目前现货价格的弱势也存在季节性因素的作用。”
广东省卫生计生委周三晚间通报，该省再增2例人感染H7N9禽流感病例。当日，上海和浙江亦通报各新增1例。今年以来，仅此三地的新增人感染禽流感病例已接近30例。
不过中国农业部负责人周四在国新办记者会上表示，据全国面上检测的情况和重点的参考实验室的检验结论，目前较大规模的发生禽流感疫情的机率很低。
在鸡蛋期价持续下跌的同时，上游饲料类品种--豆粕期价却在近几日出现反弹，受美豆坚挺表现支撑。大商所豆粕主力合约 收高0.65%，至3,386元，为连续第三日上涨。
胡香君指出，禽流感的影响目前主要集中于禽蛋需求，估计需要一段时间才会进一步传导至上游。目前美豆的出口需求较为旺盛，暂时会对豆类价格构成支撑。
中国期市主要品种收盘信息：
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)
上期所 沪铜(cu) 1403 51,800 0.47 167,710
黄金(au) 1406 245.75 -0.34 159,770
螺纹钢 (rb) 1405 3,481 -0.34 1,356,022
橡胶 (ru) 1405 16,755 0.54 206,216
大商所 豆粕 (m) 1405 3,386 0.65 1,525,274
豆油 (y) 1405 6,624 0.06 770,412
焦炭 (j) 1405 1,384 -0.14 220,798
郑商所 白糖 (sr) 1405 4,472 -1.82 746,368
棉花 (cf) 1405 19,770 -0.25 71,256
中金所 沪深300(if) 1401 2,211.2 0.04 27,787
注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)