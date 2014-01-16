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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 15:54 BJT

全球金市：金价连跌两日后持稳，经济乐观情绪构成打压

金价在今年年初攀升，因中国实货需求旺盛和美国就业数据疲软。美国就业数据不佳，令市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能放缓缩减购债的步伐。

“我们仍预计金价将下滑，考虑到美国股市再次明显走强，未来几天金价下跌走势可能加快，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。

0727 GMT，现货金 持平在每盎司1,240.45美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1240.45 -0.91 -0.07

现货银 20.07 -0.07 -0.35

现货铂金 1422.99 -0.76 -0.05

现货钯金 738.25 -1.25 -0.17

COMEX期金 1239.9 1.6 0.13

COMEX期银 20.11 -0.02 -0.12

汇率

欧元/美元 1.3607

美元指数 81.03

(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/朱晓军；审校 高琦)
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