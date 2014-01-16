全球金市：金价连跌两日后持稳，经济乐观情绪构成打压

中国债市动态：期现货仍陷弱势，资金虽稍缓难改低迷情绪
路透上海5月4日 - 尽管资金面稍有缓和，但中国债市周四早盘仍未脱弱势；银行间债市现券收益率略升，不过幅度基本在1个基点（bp）以内，IRS（利率互换）短端升幅稍大，一级招标亦持续不佳，中金所国债期货先窄幅震荡，临近中午再现走弱势头。
金价在今年年初攀升，因中国实货需求旺盛和美国就业数据疲软。美国就业数据不佳，令市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能放缓缩减购债的步伐。
“我们仍预计金价将下滑，考虑到美国股市再次明显走强，未来几天金价下跌走势可能加快，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。
0727 GMT，现货金 持平在每盎司1,240.45美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1240.45 -0.91 -0.07
现货银 20.07 -0.07 -0.35
现货铂金 1422.99 -0.76 -0.05
现货钯金 738.25 -1.25 -0.17
COMEX期金 1239.9 1.6 0.13
COMEX期银 20.11 -0.02 -0.12
汇率
欧元/美元 1.3607
美元指数 81.03
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/朱晓军；审校 高琦)
路透上海5月4日 - 尽管资金面稍有缓和，但中国债市周四早盘仍未脱弱势；银行间债市现券收益率略升，不过幅度基本在1个基点（bp）以内，IRS（利率互换）短端升幅稍大，一级招标亦持续不佳，中金所国债期货先窄幅震荡，临近中午再现走弱势头。
“草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻”。虽然美国经济数据近期表现黯淡，但2017年5月4日凌晨的美联储议息会议依旧传递出鹰派信息，在维持基准利率不变的同时，美联储强调“第一季度经济增速放缓只是暂时现象”，未来经济将继续温和扩张，这为维持鹰派路径奠定了物质基础。
路透上海5月4日 - 中国央行公开市场周四未有净投放，但在大型银行出资意愿增加支 撑下，银行间市场早盘资金面得以延续上日午后稍宽势头，机构短期情绪暂时缓和。 不过交易员指出，因日前中期借贷便利(MLF)到期未续，显示央行对总量管理不会放松 ，加之此前回购利率开盘价格出现向上趋势，对后市仍需要保持警惕。 上海一银行交易员称，流动性“今天比昨天早上要好，好几家大行有出钱。” 至于大行出资增加的原因，她猜测或许和央行此前提到的财政投放有关，不过持续性和 量上都不好判断。 中国央行公开市场今日稍早进行了总额500亿元人民币的逆回购操作，与今日到期量相 同，因此单日既无净投放亦无净回笼。此前两日中，周二公开市场空窗，周三在有2,300亿 元MLF到期未续做情况下，逆回购操作规模增加至2,000亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率