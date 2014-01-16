中国债市：七天回购上行利率互换水涨船高，资金若无改善仍有走升可能

路透上海1月16日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四上涨，因银行间市场资金初现显紧迹象，七天期回购加权利率涨逾30个基点(bp)。交易员认为，在公开市场逆回购操作再现身之前，若流动性没有改善，IRS仍有继续走升可能。
受年初以来相对稳定的资金面支撑，央行公开市场连续三周空窗操作。不过今日早盘起，银行间市场七天期回购加权利率自本阶段4%左右低位抬头，最新报在4.3519%，较上日涨33个bp。
上海一银行交易员称，“IRS因为资金紧张，(全线)上了大概6-8BP吧。”
他并认为，在下次公开市场逆回购现身前，资金面紧势难改，甚至会恶化。没有其他手段扶助，IRS仍会继续上行。
在下周央行能否重启逆回购的判断上，华南一银行交易员指出，目前七天期回购加权利率与5%这个预期中的逆回购启动点尚有一定差距，下周二公开市场能否施援还不确定。
他并表示，即使下周央行重启逆回购，但初期规模料不会太大，因此更大可能是仅放缓IRS涨势，而非压制其下行。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.9800/5.0800 4.9325/5.0150 5.0100/5.0925 5.0725/5.1625 5.0600/5.3225
上日 4.9820/5.0980 4.9360/5.0220 5.0080/5.0960 5.0640/5.1600 5.1000/5.3356
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变动 -0.0020/-0.0180 -0.0035/-0.0070 +0.0020/-0.0035 +0.0085/+0.0025 -0.0400/-0.0131
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)