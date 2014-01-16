《中国债市每日综述》资金趋紧对春节前收敛预期升温，现券及国债期货走弱

* 资金面显现趋紧迹象，主要期限回购利率攀升

* 受此拖累现券及国债期货掉头走弱，IRS上行

* 机构对流动性收敛预期已有升温

* 短期左右现券仍不脱资金，对春节前走势看法谨慎

路透北京1月16日 - 中国银行间市场周四资金面显现趋紧迹象，拖累昨日才有所表现的现券及国债期货掉头走弱；同时七天期回购加权利率今日升幅逾30个基点(bp)，推动IRS上行。

交易员指出，缴税与春节现金需求等因素叠加影响或逐渐显现，流动性收敛预期已有升温，短期内左右现券走向仍不脱资金的情况下，机构对春节前市况看法谨慎。

“今天资金有那么一点紧张的迹象，现券收益率没有IRS反弹的那么猛，不过现券还是偏弱的，大概上去了2个基点(bp)左右吧。”上海一银行交易员称。

他并指出，谨慎看待月内现券的行情，最关注流动性变化。“可以说90%的关注都放在资金面上，基本面当然也看，不过下周一是发去年的数据了，只要不太超预期估计对市场影响有限。”

中国人民币利率互换(IRS) 上涨，因银行间市场资金初现显紧迹象，七天期回购加权利率涨逾30个基点(bp)。交易员认为，在公开市场逆回购操作再现身之前，若流动性没有改善，IRS仍有继续走升可能。

上海一大型银行交易员并表示，昨日曾出现的暖象主要是受一级带动，不过从下周单期国债发行规模不再仅是100亿元的低量，国开行的福娃债规模也回升到300亿元，新债向好势头能否延续待观察。

根据以往发行情况，除贴现国债外，关键期限国债发行量一般多在200亿元人民币以上，但年初以来招标的多只国债发行量仅为100亿元。

剩余期限约6.7561年的固息国债130020券 最新成交对应收益率在4.55%，上日末笔为4.53%。五年期国债期货主力合约1403 收报91.640元人民币，较上日结算价跌0.154元，或0.17真%。

**流动性收敛预期逐步升温**

中国银行间市场主要期限质押式回购加权利率 全线上行，其中七天品种升幅逾30个基点(bp)，资金供给有所收敛。

市场人士表示，税款缴纳的冲击尚未完全过去，随着下周中取现需求的进一步涌现，流动性收紧状况将进一步显现。

“今天资金还行，税款还在缴纳的过程中，跨春节的资金供给很少，七天以上的也不是特松。”北京一国有银行交易员称，从本周后段资金将现更明显收敛迹象，下周中随着现金需求的进一步凸显，从而会持续处于很紧的状况。

上海一大型银行交易员亦表示，资金供给如预期处在一个慢慢变紧的进程中，从其汇总的情况看，今天各期限资金供给总量都变少了，“越往后走越困难，除非央妈早点出手。”

年初以来外汇占款可能超预期增长等支撑资金面，中国央行公开市场连续三周空窗。不过随着春节渐近，若有必要央行仍有可能再发逆回购，以保证节日前后流动性的整体稳定。

北京时间17:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7890 2.7564 +3.26

七天 4.3542 4.0195 +33.47

14天 4.7006 4.5946 +10.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1800 3.0150 +016.50

七天 4.3000 4.1000 +20.00

14天 7.6000 5.1000 +250.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8300 2.7600 +7.00

七天 4.2900 4.0300 +26.00

14天 4.8000 4.7000 +10.00

Shibor

其中:隔夜 2.7723 2.7513 +2.10

七天 4.2560 3.9650 +29.10

三个月 5.5812 5.5846 -0.34

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