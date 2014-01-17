《台湾金融市场一周展望》股债进入封关倒计时，FOMC会议料添扰动因素

* 台股封关前料高档震荡

* FOMC会议料成封关行情重要变数

* 提防债市下周提前反应FOMC利空

* 反应出口商抛汇需求料台币陷入区间整理

记者 詹静宜

路透台北1月17日 - 台湾金融市场进入农历年前封关倒数计时，依据往年经验，市场多数看好台股封关周收红，不过美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于28-29日召开利率会议，加上2月初美国将公布ISM等重要经济数据，此皆稍有干扰封关行情的利多氛围。

因应农历春节假期，台湾股市及债市将于27日正式封关，下周被视为封关周。交易商认为，台股近期涨多稍有拉回压力，且年关将近，投资人追价意愿不高，料下周盘势将高档震荡，至于对利率政策较为敏感的债市 则谨慎因应FOMC决议的变数，仍须提防债市先反应FOMC会议利空。

“台股短线创高后，已经觉得有点毛毛的!”元富投顾总经理刘坤锡说。

他认为，台股封关后将连放六天长假，期间FOMC将召开利率会议，美国亦将公布ISM等数据，根本来不及反应国际股市的变化，加以短线台股涨多略见回档压力，料台股封关前可望维持高档震荡格局，下周台股加权指数区间料在8,500-8,700点。

保德信投信基金经理人谭志忠也分析道，市场焦点落在月底将召开的FOMC会议，考量量化宽松(QE)自1月才开始减码、暴雪对经济冲击等因素，让美联储官员需要多点时间观察后续影响，加上贝南克卸任在即，故预估本次FOMC会议进一步缩减QE的机率不高。

不过，他提醒称，市场反倒应特别留意美国2月初公布ISM制造业指数、非农就业人数等数据，如果大幅优于预期，可能引发市场对QE加速退场的担忧情绪。

富兰克林华美投信基金经理人郭修伸表示，农历年前电子、金融的表现通常较强，搭配下周多家重量级科技公司法说会登场，目前市场预估法说内容偏向正面，研判电子权值股将扮演大盘攻坚的领头羊，下周盘势高档震荡机率较大。

台湾股市周四创短线新高后，周五微幅收低0.19%来到8,596点，略为反应昨日美股因企业财报不佳下挫的利空。

**债市留意提前反应FOMC决议**

台债于农历春节封关前仅剩六个交易日，交易商一般预料，下周交易将逐渐冷清，台债殖利率应会随着美债呈现区间整理走势，五年券看在1.10-1.15%，10年券则在1.62-1.68%。

惟交易商也强调，虽然美国10年指标公债殖利率 仍在3.0%大关前整理，但因美联储将在29日召开利率决策会议，此前市场料将逐步反应进一步缩减购债规模的利空，带动殖利率再次挑战3.0%支撑。台债因在27日封关，因此不能排除提前反应的可能。

〞我认为宽松政策退场对五年券影响最大，殖利率走势会比较偏空。〞一证券商主管说。

他大胆预估，五年券殖利率不是在农历年前，就是年后，会有弹破1.15%进而测试1.20%支撑的机会。

但也有证券商交易主管认为，债市通常会在封关前有红包行情，这较有可能发生在筹码集中、成交清淡的10年券102/10身上，因此10年券表现应该会比五年券平稳。

至于将在24日标售的20年券103/3，交易商认为，寿险业对长券有基本需求，再加上国库截标已成惯例，得标利率要走高不容易，应该就在2.10%附近。

一证券商交易主管称，从上周中钢 公司债标售结果看，15年券来自寿险买盘的需求紮实，以此推估20年公债标售料将不差。

〞不过寿险今年多推外币保单，去化台币资金的需求没那么大，不至有非拿不可的压力。〞他说。

中钢日前标售的15年期公司债以2.15%定价，发行金额90亿台币。

**因应年底出口商台币资金需求令台币有撑**

台币兑美元 本周初受疲弱非农就业数据的干扰，一度走高，但稍后连串美国较为亮丽的经济数据，支撑了市场对中线国际美元依旧偏强的看法，台币随主要亚币走弱后陷于区间整理，当前静待下周中国经济成长率(GDP)数据的发布。

汇市交易人士指出，下周本地汇市将逐步进入农历年前封关气氛，料出口商年底前对台币资金的需求，将支撑台币不致急贬。

本周来台币数度测试30.120-30.150的波段低位均未能有效贬破，这使得交易员预料下周台币低位仍难越过雷池，但同时在中线美元偏多的气氛中，在30.000-30.050间亦见坚实的美元拉回买点，整体而言若下周中美数据未出市场预料，台币仍将于30.000-30.150的大区间内整理。

〞已经要过年了，除非有国际消息面的触发，否则大概就是区间整理等过完年再说。〞一本地银行交易员说。

在外资动向上，因台股 近来仍于平盘附近游走，外资不见大量的汇入、汇出，加上下周一美国市场因假日而休市，市场料外资进出不会过大，下周仍将以本地的进出口商实质抛补为主。

此外，由于农历假期间将有美国的FOMC会议，届时是否延续12月QE启动退场的力道，仍是市场观察的变数之一，这也让投资盘心态显得谨慎，部位建置不甚积极。

至于货币市场方面，银行间资金调度人士认为，为因应银行将于下周四开放一般民众提领或兑换新钞，目前银行间库存现金部位明显垫高，周转金也变少致短期资金流动性降低，待开放新钞兑换后，年前趋紧的资金情势才可望有所缓解。