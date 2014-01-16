重温稿-《中国新债预测》国开行三年增发债收益率料略走高，均值落在5.71%

* 招标品种: 国开行2014年第一期增发债

* 期限及金额上限：三年期至多50亿元

* 招标时间: 周五(17日)14:30-15:30

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间: 5.68%-5.75%

* 预测均值: 5.71%

路透北京1月16日 - 中国国家开发银行 周五将招标增发两期固息债。路透调查显示，短期利率债开年以来受到市场青睐，然流动性收敛预期周四已有升温，致现券走势偏弱，料明日其中的三年增发债中标收益率略走高，预测均值落在5.71%。

“三年增发需求还行，年初银行手里还是有一些配置需求，预期资金会紧，大家不敢买长的，就买点短的呗！”华南地区一银行交易员称。

北京一大型券商债券分析师亦认为，该期新债需求料会比较稳定，但在资金面的推动下，二级市场相应券种收益率已有一定的上探，料周五中标收益率或较周二高一些。

交易员提供的最新数据显示，是次新债增发标的一级半市场卖盘对应收益率在5.72%左右。周二其第一次增发时，中标收益率为5.6849%。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为5.7239%。

国开行同时还将增发的2007年第五期固息金融债 为七年期固息债，剩余期限约三个月，票面利率3.82%，兑付日为2014年4月24日。

国开行新债具体发行条款如下：

2007年第五期增发债/2014年第一期增发债

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发行上限 至多60亿元(首场50亿元，可追加10亿元)/至多50亿元

期限/计息方式 07年第五期债为七年期(剩余期限约三个月)/固息

今年第一期债三年期/固息

招标时间 1月17日14:30-15:30(之后30分钟为07年第五期增发债追加投标时间)

招标方式 07年第五期增发债：单一价格(荷兰式)招标

2014年第一期增发债：多重价格(美国式)招标

缴款日 1月23日

起息日 2007年4月24日/2014年1月14日

分销期 1月20日-1月23日/1月22日-1月23日

上市日 1月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留