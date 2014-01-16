路透伦敦1月16日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：汇价再度站上云区支撑位1.3564/1.3602，我们认为这里可望顶住初步测试，但反弹料受限在1.3645区域。我们仍认为市场将继续承压并寻找云区支撑。欧元/美元的四个月趋势线支撑位1.3507料将逐渐退守。失守此处应足以引发进一步跌向1.3343/1.3295(此为近期低位、费波纳奇回档位和200日均线位置)。第一道支撑是1.3525。
* 美元/日圆：汇价强力反弹让我们不禁怀疑，102.85日圆的低位是否就是修正走势中的低点，以及市场是否正蓄势重新确立上涨。盘中技术图形讯号更为正面，汇价升破104.50日圆之后，我们认为美元/日圆将再次涨向105.40/50区域。此处代表其近期高位，以及长期费波纳奇回档技术位。我们仍无法排除在此再度攻坚失利的可能性，也可能回档更深至102.05甚至101.00，分别是10月以来涨势的38.2%和50%回档位。
短线我们则更为看空，不仅因为汇价从长期费波纳奇回档技术位105.49逆转，而且出现13波空头中波，另外相对强弱指标(RSI)的日线和周线背离。这三个因素都说明市场暂时见顶。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3617 1.3603 +0.10 -0.93 1.3745
美元/日圆 104.75 104.55 +0.19 -0.52 105.30
欧元/日圆 142.64 142.20 +0.31 -1.38 144.63
美元/瑞郎 0.9073 0.9082 -0.10 +1.62 0.8928
英镑/美元 1.6334 1.6368 -0.21 -1.34 1.6556
美元/加元 1.0941 1.0933 +0.07 +3.02 1.0620
澳元/美元 0.8782 0.8914 -1.48 -1.47 0.8913
新西兰元/美元 0.8309 0.8335 -0.31 +1.26 0.8206
欧元/瑞郎 1.2356 1.2360 -0.03 +0.69 1.2271
欧元/英镑 0.8334 0.8313 +0.25 +0.45 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8022 8.7970 +0.06 -0.51 8.8474
美元/挪威克朗 6.1461 6.1362 +0.16 +1.32 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李婷仪 审校 隋芬)