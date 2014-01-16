版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 17:34 BJT

《全球汇市》澳元兑美元跌至三年半低点，因澳洲就业数据意外疲软

“就是说，正面的CPI数据可能刺激美元上涨，但如果CPI不及市场预期，近期美元可能面临较大跌幅。”

美元指数 上涨0.1%报81.078，重新升向上周五触及的高位。美元兑加元 持续走强，上涨0.1%至1.0946加元，接近周三创下的四年高点1.0992加元。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)最为坦率的鸽派官员芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，他支持持续缩减庞大的购债计画，并称若经济转强则有可能进行更大幅度的缩减。 他的讲话也给美元带来帮助。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3621 1.3603 +0.13 -0.90 1.3745

美元/日圆 104.72 104.55 +0.16 -0.55 105.30

欧元/日圆 142.63 142.20 +0.30 -1.38 144.63

美元/瑞郎 0.9066 0.9082 -0.18 +1.55 0.8928

英镑/美元 1.6341 1.6368 -0.16 -1.30 1.6556

美元/加元 1.0941 1.0933 +0.07 +3.02 1.0620

澳元/美元 0.8786 0.8914 -1.44 -1.42 0.8913

新西兰元/美元 0.8313 0.8335 -0.26 +1.30 0.8206

欧元/瑞郎 1.2350 1.2360 -0.08 +0.64 1.2271

欧元/英镑 0.8334 0.8313 +0.25 +0.45 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8010 8.7970 +0.05 -0.52 8.8474

美元/挪威克朗 6.1409 6.1362 +0.08 +1.23 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/艾茂林/杜明霞/朱晓军/蔡美珍/李婷仪/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐