《全球汇市》澳元兑美元跌至三年半低点，因澳洲就业数据意外疲软

“就是说，正面的CPI数据可能刺激美元上涨，但如果CPI不及市场预期，近期美元可能面临较大跌幅。”
美元指数 上涨0.1%报81.078，重新升向上周五触及的高位。美元兑加元 持续走强，上涨0.1%至1.0946加元，接近周三创下的四年高点1.0992加元。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)最为坦率的鸽派官员芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，他支持持续缩减庞大的购债计画，并称若经济转强则有可能进行更大幅度的缩减。 他的讲话也给美元带来帮助。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3621 1.3603 +0.13 -0.90 1.3745
美元/日圆 104.72 104.55 +0.16 -0.55 105.30
欧元/日圆 142.63 142.20 +0.30 -1.38 144.63
美元/瑞郎 0.9066 0.9082 -0.18 +1.55 0.8928
英镑/美元 1.6341 1.6368 -0.16 -1.30 1.6556
美元/加元 1.0941 1.0933 +0.07 +3.02 1.0620
澳元/美元 0.8786 0.8914 -1.44 -1.42 0.8913
新西兰元/美元 0.8313 0.8335 -0.26 +1.30 0.8206
欧元/瑞郎 1.2350 1.2360 -0.08 +0.64 1.2271
欧元/英镑 0.8334 0.8313 +0.25 +0.45 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8010 8.7970 +0.05 -0.52 8.8474
美元/挪威克朗 6.1409 6.1362 +0.08 +1.23 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 高琦/艾茂林/杜明霞/朱晓军/蔡美珍/李婷仪/白云)