香港个股：Tom集团与中邮集团合营引入新投资者，料确认15亿港元收益

路透香港1月16日 - 亚洲首富李嘉诚旗下的媒体集团--Tom集团 周四宣布，将重组与中邮集团合资的邮乐控股，引入新的独立投资者为股东，预期交易可为公司带来约15亿港元的确认股东收益。

Tom集团的声明称，公司将以邮乐控股（前称TOM Technical Ltd）作为媒介，与中邮集团成立一间新的合营公司，由公司与中邮集团分别占49%和51%股权。

Tom集团将以提供市场推广资源，最高金额为1.55亿元人民币，作为发展及宣传合营公司集团的业务、接受发行可转换贷款本金金额为1.55亿元人民币，及转让与合营公司集团业务相关的若干软件、有形资产和无形资产等方式出资。

至于中邮集团则以现金4,423.85美元出资认购合营公司的新股，以及承诺以合营公司集团作为其发展商品买卖电子商务业务的唯一平台。

合营公司今天与独立投资者签署认购协议，投资者将斥资1.1亿美元认购A系列优先股，占全面摊薄后的合营公司总股本的13.25%。完成后，Tom集团、中邮集团及投资者将分别持有合营公司的42.51%、44.24%和13.25%股权。

Tom集团表示，完成交易后，基于公司不再对邮乐控股行使控制性权益，预期就本交易可确认约15亿港元的股东应占收益，其中约13亿港元录于2013年度，约1.6亿港元录于2014年度。

董事相信，成立合营公司及投资者认购将加速邮乐集团之业务发展，以配合电子商务行业于国内及国外的高增长发展。

邮乐集团从事电子商务行业，透过拥有及营运B2C购物平台(www.ule.com)及(www.ule.com.hk)，促使商家可售卖其商品予消费者。邮乐集团包括(i)北京邮乐，透过其附属公司经营中国境内业务、(ii)香港邮乐，经营中国境外之业务、及(iii)邮乐控股及其附属公司，包括上海唐世，为邮乐集团的技术平台。本交易完成后，合营公司将成该集团营运电子商贸活动的控股公司。

中邮集团为中国官方邮政配送机构，拥有超过5万个邮政网点及全国性物流网络。

Tom集团今天暂停买卖，停牌前报1.39港元。公司已申请于周五恢复股份交易。（完）

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