中国资管：高净值人士今年可增加PE/VC投资，提升A股和海外布局--诺亚

国际油市：油价下跌，因供应过剩疑虑挥之不去
路透新加坡4月27日 - 油价周四下跌，对全球油市仍供应过剩的普遍疑虑带来压力，尽管交易员称，油价似乎在当前水准寻获支撑。
路透上海1月16日 - 对于高净值人士的资产配置，中国诺亚财富集团 高层周四建议，今年应适当增加私募股权基金（PE）和风险投资（VC）的比例，提高在A股二级市场和海外市场的布局；同时要增加高端医疗保险方面的投入。
诺亚财富执行董事章嘉玉表示，随着A股首次公开发行（IPO）的重启，PE/VC基金的退出渠道拓宽，投资人可追加风险投资的投入，赚企业成长的钱。在A股二级市场方面，今年不会出现一飞冲天的牛市，只有结构性机会，但从中期来看，可以适当增持一些股票来做跨周期布局。
“跨资产跨周期是长期资产配置的致胜关键，目前来看，二级市场仍不可或缺。”她解释说，目前中国的经济周期，正处于衰退的谷底阶段，未来将慢慢复苏，目前应提前做跨周期的布局。
诺亚认为，在目前调结构的宏观背景下，中国经济将缓慢下行，企业盈利增速上升概率较小，整体A股难出现大行情，但相关受益于改革预期的概念板块，将出现结构性机会，如国企改革、高端制造业、民生等领域估值有上升空间。
诺亚还预计，今年上半年美国实体经济复苏有望加快，支持美元资产特别是实物资产价格的进一步上升，建议投资者少量增加配置美元资产，更好地分享美元升值收益。
国内一般将个人金融资产和投资性房产等投资资产在600万元人民币以上的人群归为高净值人士。诺亚2013年对于其高净值客户的建议资产配置比例为：类固定收益占60-65%，房地产基金和PE/VC类投资分别为15%和10%左右，二级市场投资占5-10%，5%配置于海外资产。
诺亚近期在对4,000名高净值客户的调查后发现，这些高净值人士今年对于类固定收益投资需求占比仍高达52.87%，认为国内PE市场回暖的客户占比达45%，有意增加海外市场及高端医疗保险的客户占比亦在三成以上。
诺亚集团以把财富管理、投资银行和资产管理作为三大业务板块，其高端客户逾5万名，管理资产规模已突破一千亿元。近阶段，诺亚增加了短期融资服务、资产证券化（ABS）、保险经纪等方面的拓展力度，争取成为一个综合性的金融服务集团。
诺亚旗下ABS首席执行官王正透露，公司正推出国内首个小贷集合资产证券化产品--江苏小贷ABS，向其高净值客户发售。入选资产池的信贷资产来自江苏省七家质量较好的小贷公司，产品规模3亿元，分超优先、优先级和次级三类，前两类预期收益率在6-7.5%之间，期限半年。
此前，阿里巴巴集团 旗下阿里小贷公司携手东方证券资管公司或部分基金公司发行过单一小贷资产证券化产品，这次诺亚ABS的产品集合了七家中小规模小贷公司，属业内又一次创新。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透新加坡4月27日 - 油价周四下跌，对全球油市仍供应过剩的普遍疑虑带来压力，尽管交易员称，油价似乎在当前水准寻获支撑。
0141GMT * 澳洲第一季进口物价较前季上涨1.2%，出口物价升9.4% * 中国3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长23.8%。1-3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长28.3% * 澳元/美元对数据没有反应，目前在开盘水平0.7474附近交投 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透4月27日 - 金价周四从上日触及的两周低位回升，因市场对美国总统特朗普的税改感到怀疑，同时市场在等待欧洲和日本央行会议。 0115 GMT，现货金 跌0.1%至每盎司1,266.80美元，脱离上日触及的两周低位1,259.90美元。 美国期金 攀升0.3%，至每盎司1,267.70美元。 亚洲股市周四从近两年高位回落，因外界期待已久的美国税改计划未 能令投资者满意，但市场人气仍受到全球经济增长前景和欧洲政治风险担 忧减弱的支撑。 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国 的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的 第一步。 欧洲央行周四料坚定维持超宽松政策立场不变，但可能表示经济增长 前景好转，为发出最早在6月最终削减刺激的信号埋下伏笔。 随着法国政治疑虑消退，在全球经济乐观气氛回温的激励下，日本央 行周四料将维持货币政策不变，并表态认为日本经济复苏动能增强。