中国资管：高净值人士今年可增加PE/VC投资，提升A股和海外布局--诺亚

路透上海1月16日 - 对于高净值人士的资产配置，中国诺亚财富集团 高层周四建议，今年应适当增加私募股权基金（PE）和风险投资（VC）的比例，提高在A股二级市场和海外市场的布局；同时要增加高端医疗保险方面的投入。

诺亚财富执行董事章嘉玉表示，随着A股首次公开发行（IPO）的重启，PE/VC基金的退出渠道拓宽，投资人可追加风险投资的投入，赚企业成长的钱。在A股二级市场方面，今年不会出现一飞冲天的牛市，只有结构性机会，但从中期来看，可以适当增持一些股票来做跨周期布局。

“跨资产跨周期是长期资产配置的致胜关键，目前来看，二级市场仍不可或缺。”她解释说，目前中国的经济周期，正处于衰退的谷底阶段，未来将慢慢复苏，目前应提前做跨周期的布局。

诺亚认为，在目前调结构的宏观背景下，中国经济将缓慢下行，企业盈利增速上升概率较小，整体A股难出现大行情，但相关受益于改革预期的概念板块，将出现结构性机会，如国企改革、高端制造业、民生等领域估值有上升空间。

诺亚还预计，今年上半年美国实体经济复苏有望加快，支持美元资产特别是实物资产价格的进一步上升，建议投资者少量增加配置美元资产，更好地分享美元升值收益。

国内一般将个人金融资产和投资性房产等投资资产在600万元人民币以上的人群归为高净值人士。诺亚2013年对于其高净值客户的建议资产配置比例为：类固定收益占60-65%，房地产基金和PE/VC类投资分别为15%和10%左右，二级市场投资占5-10%，5%配置于海外资产。

诺亚近期在对4,000名高净值客户的调查后发现，这些高净值人士今年对于类固定收益投资需求占比仍高达52.87%，认为国内PE市场回暖的客户占比达45%，有意增加海外市场及高端医疗保险的客户占比亦在三成以上。

诺亚集团以把财富管理、投资银行和资产管理作为三大业务板块，其高端客户逾5万名，管理资产规模已突破一千亿元。近阶段，诺亚增加了短期融资服务、资产证券化（ABS）、保险经纪等方面的拓展力度，争取成为一个综合性的金融服务集团。

诺亚旗下ABS首席执行官王正透露，公司正推出国内首个小贷集合资产证券化产品--江苏小贷ABS，向其高净值客户发售。入选资产池的信贷资产来自江苏省七家质量较好的小贷公司，产品规模3亿元，分超优先、优先级和次级三类，前两类预期收益率在6-7.5%之间，期限半年。