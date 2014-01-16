中国金融：银监会启动理财和同业治理改革，同业等可实行专营部门制

* 银监会启动理财及同业治理改革

* 引导理财业务实行事业部制

* 同业业务将专业部门制改革

* 各地方机构一季度拿出改革方案

路透北京1月16日 - 为扛起银行改革大旗、重点规范理财及同业业务，中国银监会新年伊始就已向商业银行传达，要引导理财业务实行事业部制，同业业务将进行专营部门制改革，其他部门和分支机构不再经营。并要求各地方各机构一季度拿出改革方案。

消息人士并表示，目前银监会已经成立由主席尚福林任组长的银行业改革领导小组，负责银行业相关改革的顶层设计及整体推进，当前改革任务中最为紧迫是理财业务和同业业务治理体系两项改革。

“银监会要求各地按照法人属地导向，率先推进理财和同业这两项改革，一季度拿出改革方案，6月末这两项重点改革要初见成效。”一消息人士称。

上述人士透露，银监会负责人在近日会议上表示，当前理财和同业业务发展均不够规范，具体表现为业务前后台不分，机构总行分行不分，产品设计和资金运作按照信贷管理的权限划分，总行分行多头开发产品，层层代理外部产品，随意接受飞单业务；分支机构自立门户直接进入货币市场拆借资金，多头办理同业业务等。 而这些问题直接推动了资金空转，抬高了融资成本，加大了资金错配和流动性风险，增加了银行体系的系统性风险。

**理财业务可设立事业部分类管理**

银监会分析认为，目前有的银行把理财业务与存款贷款业务混在一起，交织在一起，既混淆了两类不同性质的银行业务，又隐匿了银行风险，还增加了监管难度。 理财业务的关键是要建立风险防范隔离墙，实现理财业务机构和运营与存贷款业务机构和运营彻底分离，把理财业务从与存贷款业务的交织关系中剥离出来，单独加以管理和监管。

消息人士称，银监会已明确表示“作为过渡，当前可在银行内部设立事业部，统一设计产品、核算成本、控制风险，其他部门和分支行只负责产品销售不能开发产品。”监管层亦明确对不同银行要进行分类管理，不是所有银行都能做理财，风险控制能力弱的银行原则上不能做理财业务。

对于辖内城商行、农商行，当地银监局称总体改革方向是，原则上风险控制能力弱的银行不能做理财业务，可以做的银行要建立风险防范隔离墙，部门和分支行只负责产品销售，不得从事产品开发。

“近期银监会提出理财业务可推行条线事业部制，由总行事业部统一设计产品，其他部门和分支行只负责产品销售。”一位商业银行人士证实。

一家股份行资产管理部老总认为，事业部化或专营机构模式仅是银行业资产管理业务新的起点，而非终点。银行业完全可参照保险和券商的资产管理业务模式，实行独立法人和牌照制管理，这样资管的路才能走得更远。

此前的中央经济工作会议后，银监会主席尚福林曾在相关会议上提出优化银行治理体系的专营机构模式设想，要求银行强化业务条线管理，推行子公司、事业部制等专营机构模式，探索信贷、理财、同业、投资、私人银行等业务分类管理，推动业务管理的专业化、规范化。

**控制同业业务规模和比重**

近两年中资银行同业业务风头正劲，但消息人士表示，银监会拟让银行上收同业业务权限到总行。

即银行进行专营部门制改革，由法人总部建立专营部门单独经营，其他部门和分支机构不再经营，分支机构不能做资产转让、卖出回购、买入返售等同业业务，分支机构不得在银行间市场独立开户，已开立的账户要限期销户。

“同业业务改革的关键是回归其作为银行临时性、短期性资金头寸调度手段的本性，控制同业业务的规模和比重。”消息人士援引银监会官员表示。

银监会认为，同业业务本来是一项传统业务，即银行间临时性、短期性资金头寸调度业务，问题是现在有的银行在某种程度上把它变成了一种展业和盈利方式，从而存在较大的资金期限错配和流动性风险。

中国央行副行长胡晓炼此前就为同业业务迅猛发展这一势头敲过警钟，她表示，一些机构同业业务资产负债期限错配问题较突出，是造成流动性风险的隐患之一，快速增长的同业业务对货币政策的实施和金融风险的防范都带来了新的挑战。