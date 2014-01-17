重温稿-台湾货币市场：尾牙令资金流动较大，中小银行续有拆入需求

* 银行间短率大致平稳

* 〞尾牙〞使资金流动较大

* 大型银行续买短票，利率平稳

记者 高洁如

路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周四大致持平。今日是农历年前的〞尾牙〞，传统上不少企业在今日发放员工年终奖金，资金流动较大。受此影响，部分大型银行存款流入多，也造成中小型银行的资金需求偏大，拆入需求增加。

一些大型银行都说，今日进钱不少，而中小型银行则持续受到年前周转金偏低的影响，入市拆借。他们表示，农历年前银行库现增加、周转金偏少的情况，将至最快下周四一般民众可向银行提领新钞之后，即会慢慢缓解。

〞今天小额的个人、大老板都有进钱，蛮分散的。〞一家大型银行业交易员说。

他并表示，虽然中小型银行资金需求增加，拆借频繁，不过为免月底准备数字累积过大，还是会将多余资金请代理行交由央行吸收。

今日是农历12月16日的〞尾牙〞，虽然传统上不少企业在今日发放予员工年终奖金或红利，但也有不少企业会延后至过除夕前不久才发放。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，略高于上日的0.386%。今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.38-0.42%，同上日。

**大型银行续买短票**

短票市场方面，票券商交易人士指出，为了筹措跨月的资金，买票、拆款都有承做，虽然今日中小型银行的资金并不多，买票相对不踊跃，但大型银行仍有余裕，令今日短票市场仍旧平稳充裕。

跨农历年的短票利率在0.61-0.62%，年内短天期的短票利率在0.58-0.60%，大致均稳于上日。

台湾央行今日共发行3,966亿台币存单，相较存单到期3,969亿台币，存单发行余额减3亿。 周五央行存单到期金额947亿台币。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为186亿台币，累计超额准备为负1,740亿，加计前期1%的超额准备为负783亿台币。

**债券RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周四持平，今日有大型寿险自货市抽离资金，使得市场分配略有不均，投信端多缺不一，惟市场资金仍相对宽裕，证券与票券商仍很快补平缺口。

一票券商交易员指出，今日包括投信与银行都有走钱，银行因换新钞致使可运用资金减少，不过并未让RP利率出现变化。

一证券商交易员则称，今日有少数投信面临赎回，不过也有人来要券，虽然农历年前陆续有公债及公司债要交割，不过应不致带动RP利率上扬。

另一证券商交易员也表示，今日虽是尾牙，不过没感觉资金偏紧，RP以到期续作为主，但来电找券的也不多。

台湾财政部将于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债351亿台币、29日预计发行20年公债300亿台币。21日则有98/1期公债本金到期，金额800亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，亦与上日相同。