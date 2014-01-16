东南亚股市：泰股升破1,300大关，菲律宾股市涨至一周高位

路透1月16日 - 泰国股市周四触及三周高位，虽然政治不确定性仍在，但因市场预期利率将下降，大型股及银行股有庞大买盘。菲律宾股市则因外资买盘而上升至一周高位。
泰国股市 收高1.9%至1,301.48点，是12月26日以来最高，Advanced Info Service 和泰京银行 涨幅居前。
成交量相对高，CIMB Securities (Thailand)分析师Teerawut Kanniphakul说，在1,300点水平附近有庞大技术性买盘。
Citi Research称，政治不确定性也许会增加泰国央行下周降息的机率。
菲律宾股市 上涨0.4%至5,982.24点，外资买超1.25亿披索(278万美元)，越南股市 上涨1.3%至三年半高位。
主要东南亚市场回吐稍早涨幅，马来西亚股市 下滑0.6%至近七周低位，马国周五逢假期休市。印尼股市 收低0.7%，新加坡股市 受大宗商品类股的拖累，终场收低0.1%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 385.54 0.56 +0.15 -0.73 388.37
新加坡 3140.44 -2.81 -0.09 -0.85 3167.43
马来西亚 1813.01 -11.02 -0.60 -2.89 1866.96
泰国 1301.48 24.45 +1.91 +0.21 1298.71
印尼 4412.49 -29.11 -0.66 +3.24 4274.18
菲律宾 5982.24 24.12 +0.40 +1.57 5889.83
越南 533.54 6.86 +1.30 +5.73 504.63
(完)
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(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)