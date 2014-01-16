版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 19:49 BJT

东南亚股市：泰股升破1,300大关，菲律宾股市涨至一周高位

路透1月16日 - 泰国股市周四触及三周高位，虽然政治不确定性仍在，但因市场预期利率将下降，大型股及银行股有庞大买盘。菲律宾股市则因外资买盘而上升至一周高位。

泰国股市 收高1.9%至1,301.48点，是12月26日以来最高，Advanced Info Service 和泰京银行 涨幅居前。

成交量相对高，CIMB Securities (Thailand)分析师Teerawut Kanniphakul说，在1,300点水平附近有庞大技术性买盘。

Citi Research称，政治不确定性也许会增加泰国央行下周降息的机率。

菲律宾股市 上涨0.4%至5,982.24点，外资买超1.25亿披索(278万美元)，越南股市 上涨1.3%至三年半高位。

主要东南亚市场回吐稍早涨幅，马来西亚股市 下滑0.6%至近七周低位，马国周五逢假期休市。印尼股市 收低0.7%，新加坡股市 受大宗商品类股的拖累，终场收低0.1%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 385.54 0.56 +0.15 -0.73 388.37

新加坡 3140.44 -2.81 -0.09 -0.85 3167.43

马来西亚 1813.01 -11.02 -0.60 -2.89 1866.96

泰国 1301.48 24.45 +1.91 +0.21 1298.71

印尼 4412.49 -29.11 -0.66 +3.24 4274.18

菲律宾 5982.24 24.12 +0.40 +1.57 5889.83

越南 533.54 6.86 +1.30 +5.73 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐