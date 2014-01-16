重温稿-中国金融：12月流动性大增逾1.7万亿，今年外汇占款料明显回落

* 去年12月市场增加的流动性高达逾1.7万亿元

* 但2013年财政存款投放规模仍远低于往年

* 分析师普遍预期今年外汇占款将明显回落

* 人民币兑美元仍将稳中有升

路透北京1月16日 - 尽管新增外汇占款连续第二个月回落，但受年末财政存款投放助力，中国去年12月市场增加的流动性仍高达逾1.7万亿元人民币。不过当月的银行间市场却险些再闹“钱荒”，主要诱因还是央行强硬的态度和银行的“钱荒恐惧症”。

而伴随美国QE(量化宽松政策)的逐步退出，加之中国争取实现国际收支平衡的大趋势，分析师普遍认为，2014年的外汇占款将较去年有明显回落，市场流动性预期仍不乐观。

中国央行周四公布的数据显示，12月全部金融机构新增外汇占款2,729亿元，连续第二个月回落；当月财政性存款则大减14,603.4亿。12月市场因此增加的流动性为17,332.4亿元。

“财政存款减少释放出来的流动性可能是在12月的最后几天才显现，但从12月初开始，就有银行打响了存款争夺战，加上央行停止公开市场操作，各家银行6月钱荒的后遗症发作，就导致了12月的资金利率高企。”金融专家赵庆明说。

去年12月因月中补缴存款准备金压力、财税上缴及央行常备借贷便利(SLF)余额当月或仍呈缩减态势等多因素叠加下，致“类钱荒”局面再度上演。随后，央行伸出援手“输血”，连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元流动性。

“12月流动性紧张，我认为主要原因是，货币供应方也就是央行的强硬态度。央行把逆回购的利率定那么高，那市场的利率就不可能低下来。”招商证券宏观研究主管谢亚轩说。

他并认为，利率市场化导致存款的理财化，存款在各行之间的分布较为紊乱，这既令短期资金需求上升，又相应提高了超储率的要求。

“我认为央行在一定程度上没有充分重视这个变化。市场很真诚地用利率回应了央行，原来的超储率是不够用的。央行对这个事情的认识是有滞后的，央行的行为在一定程度上加剧了12月市场的紧张。”

尽管12月财政存款投放大增，但实际上2013年的财政存款投放规模仍远低于往年。按此前路透计算，要达到上年的水平，2013年最后一个月的财政投放规模要超2万亿元。

联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为（学+攵）预计，今年银行间市场流动性堪忧，资金利率仍将走高，“现在的资金利率可能还是今年比较低的位置，因为上半年面临基本面的压力，下半年外汇占款加速减少，经济可能下滑，也会影响流动性。总体而言今年外汇占款仍是释放流动性的主导因素，而央行操作也将盯着外汇占款行事。”

**外汇占款将明显回落**

虽然外汇占款今年可能没那么“给力”，不过业内人士认为，美国虽已开始退出QE，但外部经济体经济增长的内生力在增强，进而对中国出口拉动将更明显，且由中美利差带来的资本流入压力不会很快消失，均支持人民币升值预期，即使外汇占款回落，但影响较温和。

“去年外汇占款(增量)接近2.5万亿左右，这个量还是很大的，应该说在2013年年初是很少有人能预测到的。现在预测2014年，我认为会较2013年有明显回落，预计在1-1.5万亿元之间。”谢亚轩说。

2012年以来外汇占款月度变化图表，请点选 link.reuters.com/duw95v

他并提到，央行在今年的工作计划中提出要争取实现国际收支基本平衡，这就意味央行将减少干预市场，那么相应的外汇储备和外汇占款都将减少。

赵庆明则认为，2014年人民币兑美元的趋势还是稳中有升，因中国今年不存在大幅降息的可能，美国也没有加息的可能。

“有人认为人民币已经涨无可涨，但我不这么看。美国的QE退出像蜗牛一样慢，QE退出也不一定必然导致美元升值，就算新兴市场货币因此贬值，我想人民币也会除外。”他说。

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

欲了解详情，可点选中国人民银行网站 www.pbc.gov.cn/ (发稿 谢衡; 审校 张喜良)